Актер Александр Паль в центре Москвы избил хоккеиста

Как сообщает «‎‎Telegram-канал 112» популярный актер Алексанр Паль задержан и подозревается в избиении 25-летнего экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова.

Как оказалось, спортсмен сам пришел в больницу. Там ему диагностировали перелом нижней челюсти и другие тяжелые травмы головы. Сейчас он находится в больнице. Полиция начала проверку, Александра уже задержали для дачи показаний. По словам Антипова, Паль был в состоянии сильного алкогольного опьянения или под действием наркотиков.

Помимо этого пострадавший рассказал, что 23 апреля он находился на праздновании дня рождения отца в одном из московских заведений, там на него напали трое молодых людей. Среди них он сразу же опознал актера.

К слову, ранее мы писали, что вдова Олега Табакова отреагировала на новость о том, что до Елены Прокловой домогался знаменитый актер. Напомним, что в телешоу «Секрет на миллион» на «НТВ» актриса призналась, что ее взаимоотношения с Олегом Павловичем были крайне тяжелыми. Она прерывала беременности. Марина Зудина решалась на это, чтобы ее возлюбленный не уходил от своей супруги Людмилы Крыловой. Будучи студенткой ГИТИСа Марина начала встречаться с преподавателем, который был старше ее на 30 лет. Их бурный роман обсуждала вся светская и театральная Москва. Подробнее читайте в нашем материале.