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Звезда фильма «Жара» Агния Дитковските родила третьего ребенка

Радостной новостью актриса поделилась в личном блоге, опубликовав трогательное фото с огромным животом. Малыш появился на свет 3 ноября, а пол и имя ребенка звезда пока не раскрывает.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Агния Дитковските на красной дорожке

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

10 ноября Агния Дитковските удивила своих поклонников неожиданной новостью — она снова стала мамой. Cтоит отметить, что для всех это стало сюрпризом — актриса до последнего скрывала свое интересное положение.

В личном блоге Дитковските опубликовала фотографию с огромным животом на последних сроках и трогательно подписала публикацию:

«03.11.2021 +1».

Поклонники уже засыпали актрису поздравлениями — к ним в комментариях присоединились и коллеги звезды, среди которых одной из первых отметилась Мария Горбань.

«Урааа! Еще больше красоты», — радуется актриса.

Этим летом 33-летняя актриса во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал ресторатор Богдан Панченко. Свадьба была тайной, афишировать это событие молодожены не стали. Отказались они и от пышной церемонии, ограничившись только регистрацией. А после нее они скромно отметили начало семейной жизни и устроили ужин в узком кругу родных и друзей.

Первым супругом актрисы был актер Алексей Чадов. Они познакомились в 2006 году, а в 2012 году тайно поженились. Однако их брак долго не продержался, и супруги расстались спустя три года по инициативе Агнии. От Чадова у нее есть ребенок — сын Федор.

Также в 2017 году Дитковските родила второго ребенка, отец которого неизвестен.

Фото: Instagram, Global Look press

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