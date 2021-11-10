Звезда фильма «Жара» Агния Дитковските родила третьего ребенка
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
10 ноября Агния Дитковските удивила своих поклонников неожиданной новостью — она снова стала мамой. Cтоит отметить, что для всех это стало сюрпризом — актриса до последнего скрывала свое интересное положение.
В личном блоге Дитковските опубликовала фотографию с огромным животом на последних сроках и трогательно подписала публикацию:
«03.11.2021 +1».
Поклонники уже засыпали актрису поздравлениями — к ним в комментариях присоединились и коллеги звезды, среди которых одной из первых отметилась Мария Горбань.
«Урааа! Еще больше красоты», — радуется актриса.
Этим летом 33-летняя актриса во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал ресторатор Богдан Панченко. Свадьба была тайной, афишировать это событие молодожены не стали. Отказались они и от пышной церемонии, ограничившись только регистрацией. А после нее они скромно отметили начало семейной жизни и устроили ужин в узком кругу родных и друзей.
Первым супругом актрисы был актер Алексей Чадов. Они познакомились в 2006 году, а в 2012 году тайно поженились. Однако их брак долго не продержался, и супруги расстались спустя три года по инициативе Агнии. От Чадова у нее есть ребенок — сын Федор.
Также в 2017 году Дитковските родила второго ребенка, отец которого неизвестен.
Фото: Instagram, Global Look press