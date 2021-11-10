Звезда фильма «Жара» Агния Дитковските родила третьего ребенка

Этим летом 33-летняя актриса во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал ресторатор Богдан Панченко. Свадьба была тайной, афишировать это событие молодожены не стали. Отказались они и от пышной церемонии, ограничившись только регистрацией. А после нее они скромно отметили начало семейной жизни и устроили ужин в узком кругу родных и друзей.

Первым супругом актрисы был актер Алексей Чадов. Они познакомились в 2006 году, а в 2012 году тайно поженились. Однако их брак долго не продержался, и супруги расстались спустя три года по инициативе Агнии. От Чадова у нее есть ребенок — сын Федор.

Также в 2017 году Дитковските родила второго ребенка, отец которого неизвестен.