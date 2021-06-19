Актриса Агния Дитковските вышла замуж
33-летняя Агния Дитковските и ее избранник, совладелец ресторанной сети Lucky Group, Богдан вместе около года. О романе пары стало известно лишь в феврале. Агния и Богдан впервые публично вышли в свет на премьере фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». На тот момент уже была информация, что до этого влюбленные были замечены на совместном отдыхе на Мальдивах.
Свадьба Агнии и Богдана прошла без пышного торжества. Молодожены решили отметить праздник в кругу самых близких друзей и родственников.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: @ditkovskyte/Intagram
Этот брак стал для Дитковските вторым.
Напомним, что Агния Дитковските состояла в отношениях с актером Алексеем Чадовым. Коллеги познакомились на съемках фильма «Жара» в 2006 году и влюбились. Актрисе на тот момент было 17 лет. Через три года влюбленные расстались, но спустя еще три года встретились вновь. В 2012 году пара сыграла свадьбу, а в 2014 у них родился сын Федор. Спустя три года брака Агния и Алексей объявили о разводе.
С тех пор Дитковските не была замечена в громких романах, а Алексей с 2017 года встречается с моделью Лейсан Галимовой.
Фото и видео: Starface, @ditkovskyte/Intagram
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