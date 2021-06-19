Актриса Агния Дитковските вышла замуж

33-летняя Агния Дитковските и ее избранник, совладелец ресторанной сети Lucky Group, Богдан вместе около года. О романе пары стало известно лишь в феврале. Агния и Богдан впервые публично вышли в свет на премьере фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». На тот момент уже была информация, что до этого влюбленные были замечены на совместном отдыхе на Мальдивах.

Свадьба Агнии и Богдана прошла без пышного торжества. Молодожены решили отметить праздник в кругу самых близких друзей и родственников.