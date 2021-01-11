Агния Дитковските блеснула длинными стройными ногами в новой фотосессии: «Огонь»
Фото: www.instagram.com/ditkovskyte/
32-летняя Агния Дитковските может похвалиться отличной формой, и в своем блоге она поделилась кадром из новой необычной фотосессии и похвасталась длинными стройными ногами.
На снимке актриса стоит в темноте в темном шелковом мини-платье и кожаных босоножках без каблука. Длина наряда идеально подчеркивает длинные ноги актрисы.
Пост собрал множество лайков от поклонников и коллег Дитковските, среди которых актриса Любовь Толкалина и певица Анна Семенович.
Ранее актриса произвела фурор в Сети и впечатлила поклонников стройным и подтянутым телом, показав фото из отпуска в белом спортивном мини-платье и кроссовках.
Агния Дитковските — бывшая супруга актера Алексея Чадова и воспитывает общего с ним ребенка, шестилетнего сына Федора. Мальчика актриса воспитывает сама и старается вырастить его настоящим мужчиной:
«Думаю, необходимо донести до ребенка, насколько важно уметь держать свое слово. Особенно для мужчины. И уметь говорить правду», — рассказала Агния журналистам. Ходят слухи, что Дитковските уже нашла Федору нового папу, однако сама она никак это не комментирует.
С Алексеем Чадовым она развелась в 2015 году.
Фото и видео: Instagram Агнии Дитковските
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