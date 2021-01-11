Агния Дитковските блеснула длинными стройными ногами в новой фотосессии: «Огонь»

32-летняя Агния Дитковските может похвалиться отличной формой, и в своем блоге она поделилась кадром из новой необычной фотосессии и похвасталась длинными стройными ногами.

На снимке актриса стоит в темноте в темном шелковом мини-платье и кожаных босоножках без каблука. Длина наряда идеально подчеркивает длинные ноги актрисы.

Пост собрал множество лайков от поклонников и коллег Дитковските, среди которых актриса Любовь Толкалина и певица Анна Семенович.