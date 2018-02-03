36-летний Алексей Чадов и 29-летняя Агния Дитковските дали первое интервью после развода.

Их называли одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса и уделяли даже слишком много внимания их отношениям. Поклонники радовались рождению сына актеров и были шокированы, когда летом 2015 года Алексей Чадов и Агния Дитковските разошлись. С тех пор звезды не комментировали свою личную жизнь, из-за чего в Сети время от времени появлялись слухи о возобновлении их отношений. Совместный отдых, на которых отправились бывшие супруги недавно, дал надежду фанатам пары. И вот, спустя долгое время, Дитковските и Чадов решились на первое интервью после развода.

«Уровень нашей любви был достаточно высок, где-то даже казалось, что это все невозможно, что так просто не бывает. Многие в разгар наших чувств нам завидовали — это невозможно было скрыть. И конечно, сейчас, когда нам за тридцать, так втрескаться уже очень сложно», — признался Алексей в разговоре с главным редактором журнала ОК! Вадимом Верником.