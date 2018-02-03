Агния Дитковските и Алексей Чадов откровенно рассказали о своих отношениях
Их называли одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса и уделяли даже слишком много внимания их отношениям. Поклонники радовались рождению сына актеров и были шокированы, когда летом 2015 года Алексей Чадов и Агния Дитковските разошлись. С тех пор звезды не комментировали свою личную жизнь, из-за чего в Сети время от времени появлялись слухи о возобновлении их отношений. Совместный отдых, на которых отправились бывшие супруги недавно, дал надежду фанатам пары. И вот, спустя долгое время, Дитковските и Чадов решились на первое интервью после развода.
«Уровень нашей любви был достаточно высок, где-то даже казалось, что это все невозможно, что так просто не бывает. Многие в разгар наших чувств нам завидовали — это невозможно было скрыть. И конечно, сейчас, когда нам за тридцать, так втрескаться уже очень сложно», — признался Алексей в разговоре с главным редактором журнала ОК! Вадимом Верником.
Прокомментировал он и совместное путешествие с Агнией. «А почему это, собственно, странно? Если я отдыхаю с сыном, а ему нужна мама, что мне теперь – с сыном не ездить отдыхать, что ли», — удивился актер.
Рсставание пара переживала тяжело. «Когда расставание бывает простым? Когда тебя это не дергает, когда это тебя не трогает? Особенно когда ты понимаешь, что любовь действительно была, и, наверное, она была настолько сильная и настоящая, что такой уже, видимо, и не доведется испытать», — высказалась Агния.
О новых отношениях пара комментариев по-прежнему не дает.
Фото: globallookpress