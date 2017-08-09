В конце июля Агния Дитковските и Алексей Чадов официально расторгли брак.

Но, похоже, это не мешает им проводить время вместе. Ради их общего трехлетнего сына Федора экс-супруги смогли наладить отношения и несколько дней назад отправились всей семьей на море.

Актеры не стали акцентировать внимание на том, что они отдыхают вместе, но их фотографии в соцсетях - прямое тому подтверждение. На снимках Алексей и Агния по отдельности позирует в одних и тех же местах, поэтому поклонникам не составило труда догадаться о совместной поездке.

Так, например, Чадов сфотографировался на пляже, стоя спиной к камере.