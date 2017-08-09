Снова вместе? Алексей Чадов и Агния Дитковските после развода отдыхают с сыном на море
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В конце июля Агния Дитковските и Алексей Чадов официально расторгли брак.
Но, похоже, это не мешает им проводить время вместе. Ради их общего трехлетнего сына Федора экс-супруги смогли наладить отношения и несколько дней назад отправились всей семьей на море.
Актеры не стали акцентировать внимание на том, что они отдыхают вместе, но их фотографии в соцсетях - прямое тому подтверждение. На снимках Алексей и Агния по отдельности позирует в одних и тех же местах, поэтому поклонникам не составило труда догадаться о совместной поездке.
Так, например, Чадов сфотографировался на пляже, стоя спиной к камере.
А Дитковските сделала снимок в том же месте и в такой же позе.
Пользователи Сети надеются на воссоединение пары и считают, что совместный отдых может помочь бывшим супругам в этом.
Фото: instagram.com, eastnews.ru, globallookpress.com