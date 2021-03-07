Агилера призналась, что ее восхитила Началова: «Она не верила, что Юлия русская»

Мировая знаменитость была уверена, что Юлия Началова — американка. Российской певице удалось покорить телезвезду исполнением песни на чистом английском языке. Об этом поведал певец и композитор Игорь Наджиев, который присутствовал во время разговора девушек.

«Помню, как Юлечкой восхищалась Кристина Агилера, когда мы все вместе в 1997 году были на фестивале "Золотой олень" в Румынии. Она не верила, что Юлия русская. "Ты американка, просто живешь в России!» – говорила Агилера Началовой», — рассказал Игорь.

«Юлечка ей отвечала: "Я русская, вот мой папа, вот Игорь Наджиев, они подтвердят!"» — цитирует издание «Собеседник» слова певца.

К слову, совсем недавно мы писали, что семья Юлии Началовой продает ее квартиру из-за претензий экс-бойфренда. Родные певицы уже съехали из апартаментов, которые расположены в элитном жилом комплексе «Кутузовская ривьера». Теперь же семье исполнительнице предстоит продать недвижимость. Об этом сообщила PR-менеджер покойной артистки Анна Исаева в интервью изданию StarHit.