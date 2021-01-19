Менеджер футболиста Федора Смолова подтвердила его слухи о романе с Марией Юмашевой, внучкой Бориса Ельцина. Елена Болотова рассказала об этом в эфире YouTube-шоу KonOff. Она отметила, что это не секрет, просто пара не хочет привлекать к себе внимания.

Марию и Федора подозревали в романтических отношениях ещё с осени 2029 года. Обсуждать возможный Роман стали активнее после того, как пара вместе встретила 2020 год в доме родителей Марии на острове Сен-Бартс в Карибском море. Там же они провели праздник и в этом году, выложив фото с друзьями.

Агент Смолова заявила, что ее подопечный не хочет привлекать к себе внимание общественности без значимых результатов на футбольном поле. Печальный опыт у него уже был – его брак с Викторией Лопыревой получил широкую огласку, и отношения обсуждались больше, чем его успехи.

«Мы не хотим, чтобы опять был этот перекос, чтобы сначала обсуждалась личная жизнь, а потом уже уже профессиональные достижения», – сказала Болотова, добавив, что Федор ушел в тень до того момента, когда ему будет, чем гордиться на футбольном поле.