Агата Муцениеце с детской прической и в джинсах устроила зажигательные танцы на природе

В те несколько месяцев, что прошли с момента расставания Агаты с мужем Павлом Прилучным до их официального развода Муцениеце публиковала печальные посты, в которых рассказывала, как ей тяжело, что она по-прежнему любит мужа и будет любить его всегда. Она даже пыталась защищать мужчину, который поднял на нее руку. «Человек может оступиться», — говорила она о Прилучном.

Но на днях она заявила, что оправилась после тяжелого развода после 10 лет отношений с отцом своих детей. «Нет такого горя, которое нельзя пережить», — заявила она.

На днях стало известно, что Павел Прилучный продает дом, в котором Жил с женой и детьми. После развода особняк, купленный в кредит, остался ему, а Агата с сыном и дочерью перебрались в московскую квартиру. Теперь актер решил расстаться с домом из-за долгов.