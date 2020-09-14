Агата Муцениеце с детской прической и в джинсах устроила зажигательные танцы на природе
Фото: Starface
Агата Муцениеце делится с подписчиками всеми яркими событиями, которые происходят с ней за день. «Возвращаюсь к нормальной жизни, снимаю теперь больше видео для вас», — заявила она недавно. В очередной раз актриса и телеведущая порадовала фанатов зажигательными танцами.
Во время вечера с друзьями и близкими Агата записала ролик, где танцует с детской прической (с косичками), в джинсах, теплом свитере и кожаной куртке в компании с очаровательной девочкой.
В те несколько месяцев, что прошли с момента расставания Агаты с мужем Павлом Прилучным до их официального развода Муцениеце публиковала печальные посты, в которых рассказывала, как ей тяжело, что она по-прежнему любит мужа и будет любить его всегда. Она даже пыталась защищать мужчину, который поднял на нее руку. «Человек может оступиться», — говорила она о Прилучном.
Но на днях она заявила, что оправилась после тяжелого развода после 10 лет отношений с отцом своих детей. «Нет такого горя, которое нельзя пережить», — заявила она.
На днях стало известно, что Павел Прилучный продает дом, в котором Жил с женой и детьми. После развода особняк, купленный в кредит, остался ему, а Агата с сыном и дочерью перебрались в московскую квартиру. Теперь актер решил расстаться с домом из-за долгов.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Starface
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