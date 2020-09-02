Муцениеце рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с Прилучным: «Нет такого горя, которое нельзя пережить»
Фото: Starface
Агате Муцениеце понадобилось полгода, чтобы прийти в себя после тяжелого развода с Павлом Прилучным. Отношения знаменитостей длились почти 10 лет. За это время в их семье случались большие конфликты, но каждый раз они сохраняли семью. Все изменилось весной 2020-го, когда, по словам Агаты, Павел в пьяном угаре поднял на нее руку.
Официально они развелись уже в июне. И все это время актриса отмечала, что ей тяжело, что она по-прежнему любит и всегда будет любить бывшего мужа. «Человек оступился», — защищала она его, а сама плакала.
Но теперь она окончательно пришла в себя и вернулась к прежней жизни. О том, как изменилась ее жизнь после развода, Муцениеце показала в видео, опубликованном в Instagram. «Начинаю снимать влоги теперь, — пояснила актриса. — нет такого горя, которое нельзя пережить». В ролике она также отметила, что теперь может позволить себе делать откровенные фото.
«Дорогие мои, это свершилось! Я начала снимать свои влоги! Честно, только ваша любовь к этим влогам их спасла, я честно уже думала, что не возьму в руки камеру, тем более не могла еще ее найти и там был снятый до всего материал... И я рада, что ее не нашла. Зато купила новую. И вот он. Все, кто скучал, все кто хотел... Это благодаря вам и для вас! От вашего тепла и любви рожденный влог! Всех обнимаю! Приятного просмотра, пишите отзывы, не стесняйтесь ругать, если что!», — поблагодарила Агата поклонников за поддержку.
«Ты лучшая», «Нам этого не хватало», «Удачи вам, вы прекрасная, и вы справитесь», «Так приятно за вами наблюдать, вы такая настоящая, это так редко встретишь в наше время», «Молодчинка», «Счастья тебе», — поддержали Агату подписчики.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Starface
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