Муцениеце рассказала, как изменилась ее жизнь после развода с Прилучным: «Нет такого горя, которое нельзя пережить»

Агате Муцениеце понадобилось полгода, чтобы прийти в себя после тяжелого развода с Павлом Прилучным. Отношения знаменитостей длились почти 10 лет. За это время в их семье случались большие конфликты, но каждый раз они сохраняли семью. Все изменилось весной 2020-го, когда, по словам Агаты, Павел в пьяном угаре поднял на нее руку.

Официально они развелись уже в июне. И все это время актриса отмечала, что ей тяжело, что она по-прежнему любит и всегда будет любить бывшего мужа. «Человек оступился», — защищала она его, а сама плакала.

Но теперь она окончательно пришла в себя и вернулась к прежней жизни. О том, как изменилась ее жизнь после развода, Муцениеце показала в видео, опубликованном в Instagram. «Начинаю снимать влоги теперь, — пояснила актриса. — нет такого горя, которое нельзя пережить». В ролике она также отметила, что теперь может позволить себе делать откровенные фото.