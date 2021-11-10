Агата Муцениеце получила травму на тренировке «Ледникового периода»

Переживания из-за плохих оценок судей – не все, что приходится переживает Агате во время тренировок – в своем блоге актриса рассказала о новой травме.

Девушка повредила ногу, когда, по ее словам, вышла на лед в чехлах – на коже видно огромную гематому.

Однако артистка и сейчас намерена продолжать двигаться вперед. На данный момент звезду ничего не отвлекает от работы – своих детей она временно отправила к отцу, Павлу Прилучному.