Агата Муцениеце получила травму на тренировке «Ледникового периода»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @agataagata
Переживания из-за плохих оценок судей – не все, что приходится переживает Агате во время тренировок – в своем блоге актриса рассказала о новой травме.
Девушка повредила ногу, когда, по ее словам, вышла на лед в чехлах – на коже видно огромную гематому.
Однако артистка и сейчас намерена продолжать двигаться вперед. На данный момент звезду ничего не отвлекает от работы – своих детей она временно отправила к отцу, Павлу Прилучному.
Стоит отметить, что многие звезды в этом сезоне получили повреждения и продолжили борьбу – например, Даня Милохин, который стал настоящим открытием для многих, в самом начале упал вместе со своей партнершей и сильно ударился головой об лед.
А сын Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, получил хотя и не такую серьезную, но очень неприятную травму – его руку задело коньком партнерши, в результате чего на объявление оценок ему пришлось выйти в крови.
А вот Давид Манукян после того, как получил травму. был вынужден покинуть проект. Вместе с ним ушла и его партнерша, Аделина Сотниковой, которой не смогли оперативно найти достойную замену.
Фото: Instagram