9 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @the_yana_poplavskaya
Лариса Долина снова порадовала своих поклонников новой съемкой. Ранее звезда представала в образе жгучей брюнетки, а теперь появилась в амплуа величественной королевы в радужном платье.
Не поделиться кадрами со своими домашними любимцами не могут даже звезды. Большой поклонницей котов является актриса Мария Шумакова, которая выложила очень уютный домашний кадр с любимцами.
А в семье Сергея Безрукова появился еще один малыш – на этот раз ушастый и породистый. С новым членом семьи уже подружились дети – актер поделился невероятно милым видео, как его сын Степа дрессирует питомца.
Еще один невероятно обаятельный питомец живет у актрисы Кейт Бекинсейл. Он явно пошел в хозяйку и примеряет на себя образы разных персонажей. Сегодня пушистая модель с головой погрузилась во Вселенную звездных войн.
А роскошная Глафира Тарханова в свой день неожиданно поделилась кадрами из новой фотосессии – тоже со зверем, но совсем не домашним. В шикарном платье изумрудного оттенка актриса снялась с лисой на руках. Как призналась именинница, ее нового приятеля зовут Рыжий Ричард.
Звездные дети хвастаются своими достижениями, отлично проводят время и неизменно радуют своих знаменитых родителей.
Павел Прилучный может смело претендовать на звание отца года – дети, которые приехали к нему на каникулах, не скучают дома. Актер нашел время не только поиграть с наследниками, но и устроил им крутую и незабываемую прогулку.
Юлия Ковальчук поделилась трогательными кадрами, сделанными ее маленькой дочерью Амелией:
«Амелия теперь мой самый любимый фотограф. Я заведомо не выравнивала кадр, ни использовала ни одного фильтра и не чистила фото, потому что именно так видит меня моя доченька)», – призналась она.
Анна Пересильд, несмотря на очень юный возраст, не только снялась в кино, но и решила попробовать себя в качестве певицы. Своим поклонникам девочка объявила, что совсем скоро порадует их новым творением.
Осенью всем хочется домашнего уюта и семейного тепла – селебрити не исключение. Очень трогательным семейным кадром поделилась Наталья Подольская. Поклонники с огромным удовольствием следят за жизнью звездной пары и их сыновей – на этот раз певица поделилась моментами из совместного отпуска, который провела с мужем, детьми и сестрой.
Настя Каменских вместе со своим супругом уехала подальше от осенних дождей и поделилась романтичным селфи с любимым с пляжа.
У Ксении Алферовой настроение тоже очень осеннее:
«Грусти не надо сопротивляться, ей надо на время отдаться. Она не опасная, она мягкая, цвет у нее приглушённый, не ослепляющий. Грусть всегда повод задуматься и заглянуть вглубь себя. Грусть-это негромкий разговор с самим собой. Это очень полезно иногда. Необходимо».
Снег в Москве взбудоражил звезд – Виктория Дайнеко решила вспомнить дни, проведенные на солнечном пляже, а Кети Топурия согревается горячим чаем и уютным ярким свитером.
Яна Поплавская в эти дни вспоминает детство и напоминает, как важно оставаться детьми в любом возрасте – а к посту актриса прикрепила фото, на котором ей всего 8 лет:
«А я, когда была маленькой, на вопрос «Кем ты, Яночка, станешь, когда вырастешь?» Всегда отвечала «Никем! Я не вырасту! Я Питер Пэн!» », – пишет Поплавская.
Фото: Instagram Ларисы Долиной, Глафиры Тархановой, Натальи Подольской, Анны Пересильд, Марии Шумаковой, Кейт Бекинсейл, Насти Каменских, Яны Поплавской, Ксении Алферовой, Виктории Дайнеко, Сергея Безрукова, Павла Прилучного. Юлии Ковальчук