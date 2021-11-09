9 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звездные дети хвастаются своими достижениями, отлично проводят время и неизменно радуют своих знаменитых родителей.

Павел Прилучный может смело претендовать на звание отца года – дети, которые приехали к нему на каникулах, не скучают дома. Актер нашел время не только поиграть с наследниками, но и устроил им крутую и незабываемую прогулку.

Юлия Ковальчук поделилась трогательными кадрами, сделанными ее маленькой дочерью Амелией:

«Амелия теперь мой самый любимый фотограф. Я заведомо не выравнивала кадр, ни использовала ни одного фильтра и не чистила фото, потому что именно так видит меня моя доченька)», – призналась она.

Анна Пересильд, несмотря на очень юный возраст, не только снялась в кино, но и решила попробовать себя в качестве певицы. Своим поклонникам девочка объявила, что совсем скоро порадует их новым творением.