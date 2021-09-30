Кто заменит Даву в «Ледниковом периоде»: продюсер Сотниковой назвала имена возможных участников

Фигуристка на данный момент осталась без партнера, и ей в срочном порядке ищут нового. Как рассказала «СтарХиту» Анастасия IVKA, эта задача не из простых — в сжатые сроки молодому человеку придется встать на коньки и хорошо кататься.

«Ведется отбор, уже было рассмотрено семь кандидатов. В том числе певцы Артем Качер, Артем Иванов, Севак. Также вели переговоры с Сергеем Лазаревым и Niletto, но они, к сожалению, не смогли из-за своего плотного графика. Попробуются еще Эльман и Ваня Дмитриенко», — призналась она.

Претензий к Даве нет — напротив, все очень расстроены таким поворотом событий. Ранее Илья Авербух также говорил, что Давид достиг огромных успехов.