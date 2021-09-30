Кто заменит Даву в «Ледниковом периоде»: продюсер Сотниковой назвала имена возможных участников
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @adelina_sotnikova14
Фигуристка на данный момент осталась без партнера, и ей в срочном порядке ищут нового. Как рассказала «СтарХиту» Анастасия IVKA, эта задача не из простых — в сжатые сроки молодому человеку придется встать на коньки и хорошо кататься.
«Ведется отбор, уже было рассмотрено семь кандидатов. В том числе певцы Артем Качер, Артем Иванов, Севак. Также вели переговоры с Сергеем Лазаревым и Niletto, но они, к сожалению, не смогли из-за своего плотного графика. Попробуются еще Эльман и Ваня Дмитриенко», — призналась она.
Претензий к Даве нет — напротив, все очень расстроены таким поворотом событий. Ранее Илья Авербух также говорил, что Давид достиг огромных успехов.
«Мы до последнего надеялись, что ситуация изменится. Но увы. Давид — большой молодец, пять часов тренировок в день и прекрасный номер, который уже был поставлен, ребята смотрелись очень гармонично. Надеюсь, совсем скоро мы объявим ее нового партнера. Ситуация осложняется тем, что сроки сжатые. Всего за неделю новый участник шоу должен встать на коньки и при этом еще и сразу круто кататься. Задача не из легких!», — заявила Анастасия.
Фото: Instagram