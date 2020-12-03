Агата Муцениеце в сверкающем бра похвасталась идеальной спортивной фигурой
Фото: Starface
Агата Муцениеце подразнила поклонников пикантным видео: она похвасталась идеальной точеной фигурой, позируя в сверкающем бра. После развода с Павлом Прилучным актриса взялась за себя: она каждый день бегает и отчитывается перед подписчиками о проделанной работе. Агата рассказывала, что спорт помогает не только поддерживать себя в форме, но и справляться со стрессом.
«Не хочу, но надо», — иной раз признается Агата, выходя на улицу в плохую погоду.
Поклонники не раз отмечали, что актриса выглядит великолепно, а мужская половина аудитории Муцениеце признается, что родинка на ее груди сводит с ума.
Кстати, Агата с детьми улетела отдыхать на Мальдивы. «Мы это заслужили», — написала она в блоге, намекнув на непростой период в жизни, который остался уже позади.
Актриса тяжело переживала расставание с мужем, который поднял на не руку. Распад семьи случился весной, когда супруги с детьми пережидали первую волну коронавируса, уединившись в загородном доме. Павел не справился со стрессом, много пил, по словам Агаты, и буянил. В итоге она убежала от него в московскую квартиру, прихватив с собой сына и дочь.
Справиться с тяжелыми эмоциями артистке помогли дети, работа и спорт.
Все об отношениях Агаты Муцениеце и Павла Прилучного читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Starface
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