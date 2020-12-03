Агата Муцениеце в сверкающем бра похвасталась идеальной спортивной фигурой

Поклонники не раз отмечали, что актриса выглядит великолепно, а мужская половина аудитории Муцениеце признается, что родинка на ее груди сводит с ума.

Кстати, Агата с детьми улетела отдыхать на Мальдивы. «Мы это заслужили», — написала она в блоге, намекнув на непростой период в жизни, который остался уже позади.

Актриса тяжело переживала расставание с мужем, который поднял на не руку. Распад семьи случился весной, когда супруги с детьми пережидали первую волну коронавируса, уединившись в загородном доме. Павел не справился со стрессом, много пил, по словам Агаты, и буянил. В итоге она убежала от него в московскую квартиру, прихватив с собой сына и дочь.

Справиться с тяжелыми эмоциями артистке помогли дети, работа и спорт.

Все об отношениях Агаты Муцениеце и Павла Прилучного читайте на сайте Passion.ru.