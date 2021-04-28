Агата Муцениеце, Анна Семенович и другие звезды, решившие заморозить яйцеклетки

Как уточнила звезда, когда это случится, она не знает. Агата задумалась о заморозке яйцеклеток. После того как знаменитость развелась с актером год назад, ее карьера пошла в гору. Агата не скрывает, что все ее время занимает работа, личную жизнь она пока оставила на второй план.

Муцениеце отметила, что в будущем ее жизненные приоритеты могут поменяться, она снова захочет стать мамой. «Мне хочется заморозить яйцеклетки, пока я еще в нормальном возрасте. Просто на всякий случай. Вдруг я захочу родить в 45 или встречу своего Максима Галкина. Возможно, мой муж еще не появился на свет!», — подчеркнула 32-летняя звезда в шоу на YouTube MamBook.