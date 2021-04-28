Агата Муцениеце, Анна Семенович и другие звезды, решившие заморозить яйцеклетки
Фото: Global Look Press
Как уточнила звезда, когда это случится, она не знает. Агата задумалась о заморозке яйцеклеток. После того как знаменитость развелась с актером год назад, ее карьера пошла в гору. Агата не скрывает, что все ее время занимает работа, личную жизнь она пока оставила на второй план.
Муцениеце отметила, что в будущем ее жизненные приоритеты могут поменяться, она снова захочет стать мамой. «Мне хочется заморозить яйцеклетки, пока я еще в нормальном возрасте. Просто на всякий случай. Вдруг я захочу родить в 45 или встречу своего Максима Галкина. Возможно, мой муж еще не появился на свет!», — подчеркнула 32-летняя звезда в шоу на YouTube MamBook.
Фото: Instagram/@semenovich
В ноябре 2020 года стало известно, что певица Анна Семенович, у которой пока нет детей, тоже заморозила яйцеклетки. По словам актрисы, до 40 лет она не задумывалась о материнстве, однако в итоге «созрела» для того, чтобы завести детей. «У меня все прекрасно с женским здоровьем, я за ним очень тщательно слежу. Никаких противопоказаний для того, чтобы рожать самой, врачи не видят. Я намерена сама выносить и родить ребеночка», — объяснила звезда.
Фото: Instagram/@ritaora
Певица Рита Ора призналась, что заморозила свои яйцеклетки, когда ей еще не исполнилось и 25 лет. Семейный врач посоветовал артистке провести эту процедуру как можно скорее. «Сейчас твой организм здоров, и почему бы тебе не заморозить их сейчас, чтобы никогда больше не приходилось беспокоиться в дальнейшем?», — посоветовал ей врач.
Фото: Instagram/@maxgalkinru
В 2013 году после рождения двойни Гарри и Лизы Алла Пугачева призналась, что по совету подруги заморозила яйцеклетки еще в 2002 году. Причем Максиму Галкину она долго не рассказывала об этом. Именно благодаря этому Алла Борисовна смогла снова стать матерью. Детей выносила и родила суррогатная мать, с которой знаменитые супруги не были знакомы. Они очень благодарны этой женщине за то, что стали родителями.
Фото: Instagram/@jenniferaniston
Голливудская актриса Дженнифер Энистон до сих пор не стала матерью, хотя очень хотела. У нее не получилось забеременеть естественным путем, а в браке с Брэдом Питтом она пережила выкидыш. Дженнифер не оставляет надежды познать радость материнства. Но сейчас она все чаще задумывается об усыновлении ребенка, а 12 лет назад допускала вариант ЭКО или суррогатного материнства и с этой целью прошла процедуру криоконсервации яйцеклеток.
Фото: Instagram/@malinovskaya_tv
Модель, телеведущая Маша Малиновская воспользовалась этой процедурой. «Я решила, что мужчину можно ждать сколько угодно, а яйцеклетки у меня не молодеют. Поэтому я их заморозила», — рассказала телеведущая фолловерам. Знаменитость воспитывает сына Мирона, которого родила от бизнесмена Мамихана Мальсагова в мае 2011 года.
Фото: picture-alliance.com
Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян, которая воспитывает четырех малышей, надеется стать мамой еще раз и заморозила яйцеклетки. По совету Ким Кардашьян ее подруга, актриса Пэрис Хилтон, решила тоже прибегнуть к этой услуге. «Я считаю, что каждая женщина должна сделать это, чтобы самостоятельно контролировать свою жизнь, а не думать над тем, что ей срочно нужно замуж, ведь с возрастом не поспоришь», — рассказала Пэрис журналистам.
Фото: Instagram/@agataagata, Instagram/@semenovich, Instagram/@ritaora, Instagram/@maxgalkinru, Instagram/@jenniferaniston, Instagram/@malinovskaya_tv, picture-alliance.com, Global Look Press
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