Киркоров с детьми, похудевший на 12 кг Лазарев и другие звезды на премии «Жара Music Awards»
Фото: Светлана Наконечная
В пятницу, 4 сентября, в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» было жарко: знаменитости собрались на III ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards — 2020». В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, в 2020 году мероприятие прошло в необычном формате.
Вначале на красной дорожке появились гости - EMIN, Григорий Лепс, Александр Панайотов, JONY и многие другие. Они прошли в зал для официальной церемонии и последующего прсмотра фильма-концерта, съемки которого проходили в Третьяковской галерее, Океанариуме, на гольф-поле, теннисном корте, на причале во время заката и других локациях.
Филиппа Киркорова сопровождали подрастающие дети - Алла-Виктория и Мартин. Они выглядели довольными и загорелыми, так как провели лето в солнечной Греции, где занимались учебой, спортом, пробовали себя в экстремальных видах спорта. На детей была возложена специальная миссия - победивший в номинации «Связь поколений» звездный отец получил награду из их рук.
Фото: Светлана Наконечная
Сергей Лазарев продемонстрировал результаты работы над собой - за последнее время он постройнел, избавившись от 12 лишних килограммов.
Фото: Светлана Наконечная
Присутствовал на мероприятии и Сергей Жуков из группы «Руки Вверх».
Фото: Светлана Наконечная
Номинантами online-премии «ЖАРА Music Awards» стали ZIVERT, Полина Гагарина, Егор Крид, Ани Лорак, JONY, Little Big, LOBODA, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, MONATIK, EMIN, Валерий Меладзе, Филипп Киркоров и многие другие.
Живой концерт организаторы запланировали ориентировочно на 4 апреля будущего года. А 5 сентября в 19:00 на канале ЖАРА TV выйдет в эфир кино-концерт ЖАРА Digital Music Awards, в ходе которого зрители узнают, кто стал победителем ежегодной премии.
Фото: Светлана Наконечная/Passion.ru
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