Киркоров с детьми, похудевший на 12 кг Лазарев и другие звезды на премии «Жара Music Awards»

В пятницу, 4 сентября, в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» было жарко: знаменитости собрались на III ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards — 2020». В связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, в 2020 году мероприятие прошло в необычном формате.

Вначале на красной дорожке появились гости - EMIN, Григорий Лепс, Александр Панайотов, JONY и многие другие. Они прошли в зал для официальной церемонии и последующего прсмотра фильма-концерта, съемки которого проходили в Третьяковской галерее, Океанариуме, на гольф-поле, теннисном корте, на причале во время заката и других локациях.

Филиппа Киркорова сопровождали подрастающие дети - Алла-Виктория и Мартин. Они выглядели довольными и загорелыми, так как провели лето в солнечной Греции, где занимались учебой, спортом, пробовали себя в экстремальных видах спорта. На детей была возложена специальная миссия - победивший в номинации «Связь поколений» звездный отец получил награду из их рук.