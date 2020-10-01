Бондарчук пришла на ужин GQ в прозрачной кружевной блузе, а Летучая — в платье с разрезом

Одной из самых эффектных девушек вечера стала Светлана Бондарчук, появившаяся на мероприятии в прозрачной кружевной блузе и необычной юбке в горох. Завершали образ черные туфли на каблуках и нюдовый макияж. Елена Летучая тем временем как обычно сделала ставку на классику и позировала фотографам в черном платье с разрезом, дополнив наряд сверкающим колье и лаконичными босоножками.