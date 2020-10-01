Бондарчук пришла на ужин GQ в прозрачной кружевной блузе, а Летучая — в платье с разрезом
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одной из самых эффектных девушек вечера стала Светлана Бондарчук, появившаяся на мероприятии в прозрачной кружевной блузе и необычной юбке в горох. Завершали образ черные туфли на каблуках и нюдовый макияж. Елена Летучая тем временем как обычно сделала ставку на классику и позировала фотографам в черном платье с разрезом, дополнив наряд сверкающим колье и лаконичными босоножками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Ксения Собчак появилась на мероприятии с супругом Констнтином Богомоловым. Одета она была в объемное платье-комбинацию в пол, скрывающее фигуру... Уверены, что светские сплетники снова заговорили об интересном положении Ксении Анатольевны, слухи о беременности которой в последние несколько месяцев появляются регулярно.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также вечеринку посетили Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Марина и Валентин Юдашкины, Марианна Максимовская и многие другие.
Список номинантов премии «GQ Человек года — 2020»:
«Бизнесмен года» — Герман Греф, Егор Абрамец, Андрей Янчуревич, Дмитрий Дорин, Сергей Гончар, Евгений Невгень, Дмитрий Чуйко, Евгений Касперский
«Режиссер года» — Клим Шипенко, Андрей Кончаловский, Дмитрий Крымов, Кантемир Балагов, Эдуард Оганесян
«Актер года» — Юра Борисов, Милош Бикович, Александр Паль, Ян Цапник, Павел Табаков
«Музыкант года» — Little Big (Илья Прусикин), Cream Soda, Tesla Boy, Моргенштерн, Шарлот
«Открытие года» — Сергей Гилев, Антон Птушкин, Даня Милохин, Карен Шаинян, Вадик Королев
«Автор года» — Борис Акунин, Микита Франко, Михаил Елизаров, Владимир Сорокин, Илья Колмановский
«Лицо с экрана» — Алексей Пивоваров, «Что было дальше?», Антон Лапенко, Александр Гудков, Николай Солодников
«Спортсмен года» — Даниил Медведев, Никита Нагорный, Александр Поветкин, Алексей Миранчук, Никита Кучеров
«Продюсер года» — Вячеслав Дусмухаметов, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Вячеслав Муругов, Сергей Шнуров, Павел Пригара, Константин Богомолов
«Ресторатор года» — Кирилл Родин, Рудольф Ан, Антон Пинский, Илья Красильщик, Дмитрий Левицкий
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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