Адель раскрыла, как экс-супруг спас ее и вспомнила подробности тяжелого развода

Певица Адель пришла на интервью к Опре Уинфри, где рассказала о переживаниях после тяжелого развода и раскрыла, что дали ей эти отношения.

О разводе с Саймоном Конецки певица объявила весной 2019 года. В браке пара прожила 8 лет, а в 2012 у них родился сын, которого назвали Анджело. Несмотря на то, что расставание оказалось очень болезненным для певицы, она нашла теплые слова для своего супруга, и отметила, что его появление очень повлияло на ее жизнь.

«Он появился именно в тот самый момент, когда стабильность, которую он и Анджело подарили мне, была мне очень нужна», – отмечает она.

Адель признается, что была совершенно подавлена после развода, и даже испытывала чувство вины.

«Может показаться, что сейчас я этого не чувствую, но мне кажется, что я проявила неуважение, когда так быстро вышла замуж, а затем так же быстро подала на развод. Я буквально обескуражена, что мой брак развалился», – признается она.