Адель раскрыла, как экс-супруг спас ее и вспомнила подробности тяжелого развода
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Фото: Cbs/Keystone Press Agency
Певица Адель пришла на интервью к Опре Уинфри, где рассказала о переживаниях после тяжелого развода и раскрыла, что дали ей эти отношения.
О разводе с Саймоном Конецки певица объявила весной 2019 года. В браке пара прожила 8 лет, а в 2012 у них родился сын, которого назвали Анджело. Несмотря на то, что расставание оказалось очень болезненным для певицы, она нашла теплые слова для своего супруга, и отметила, что его появление очень повлияло на ее жизнь.
«Он появился именно в тот самый момент, когда стабильность, которую он и Анджело подарили мне, была мне очень нужна», – отмечает она.
Адель признается, что была совершенно подавлена после развода, и даже испытывала чувство вины.
«Может показаться, что сейчас я этого не чувствую, но мне кажется, что я проявила неуважение, когда так быстро вышла замуж, а затем так же быстро подала на развод. Я буквально обескуражена, что мой брак развалился», – признается она.
Певица очень хотела иметь идеальную семью и мечтала об этом с детства:
«С самого раннего возраста я обещала себе, что когда у меня будут дети, мы останемся вместе, мы будем той самой единой семьей», – вспомнила она и призналась, что долго старалась спасти брак. Она рассказала, что ей было очень обидно за себя и за своего сына.
После тяжелого развода у нее появились проблемы – звезда даже столкнулась с паническими атаками. Чтобы избавиться от тревожности, она активно занималась спортом.
«У меня были ужасные приступы тревожности, когда я развелась. Это приводило меня в замешательство. Мне казалось, что я не могу контролировать свое тело», – призналась она.
Сегодня Адель счастлива с новым возлюбленным. Ее избранником стал спортивный агент Рич Пол.
«Он очень веселый и очень умный. Наблюдать за тем, что он делает – это просто что-то невероятное», – восхищается им певица.
В этот выпуск вошел также фрагмент концерта певицы. А по ожиданиям экспертов, на шоу певица сможет заработать около 100 миллионов долларов.
Стоит отметить, что Опра и ее гостья беседовали в том же розарии, где проходило скандальное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл. Буквально несколько дней назад телеведущая без объяснения причин удалила его со своего канала.
Фото: Instagram, Global Look press