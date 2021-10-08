Новая жизнь: Адель впервые рассказала о романе с миллионером

Адель отмечает, что в итоге ее нынешний возлюбленный появился в ее жизни внезапно — незадолго до смерти ее отца. Давний знакомый оказался рядом и поддержал ее. С тех пор отношения пары стали более близкими: «Мне просто нравится быть рядом с ним. Я просто люблю это».

Рич Пол совсем не похож на других потенциальных избранников певицы. Каждый раз соглашаясь на очередное свидание, звезда понимала, что люди представляют ее совершенно другой. «99,9 процента рассказов, которые были написаны обо мне, абсолютно выдуманы», — вспоминает Адель.

Но Пол оказался не таким. Его не волновало, что говорили о вокалистке в прессе, а пристальное внимание фотографов к ее персоне он вовсе не замечал. Адель чувствует себя рядом с новым бойфрендом в безопасности. «Я не чувствую беспокойства, нервозности или измученности. Совсем наоборот. Это дико. Я 33-летняя разведенная мать сына, который на самом деле главный для меня. Последнее, что мне нужно, это кто-то, кто не знает, где он находится и чего хочет. Я знаю, что я хочу. И я действительно знаю, чего не хочу».

Напомним, что певица 5 лет состояла в браке с бизнесменом Саймоном Конекки. У пары есть 8-летний сын Анжело. В 2021 году Адель и Саймон официально развелись.