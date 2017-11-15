53-летняя Моника Беллуччи напомнила, какой она была в молодости.

Шикарное тело Моники Беллуччи всегда пленяло зрителей и мужчин. Сегодня звезда устроила «минутку ретро» в своем блоге и показала, какой она была в 90-е годы.

На черно-белом снимке абсолютно голая актриса возлежит в гамаке в сексуальной позе. Соски на ее пышной груди прикрыты «звездочками» — по правилам социальной сети эта часть тела должна быть прикрыта.