53-летняя Моника Беллуччи напомнила, какой она была в молодости.

Шикарное тело Моники Беллуччи всегда пленяло зрителей и мужчин. Сегодня звезда устроила «минутку ретро» в своем блоге и показала, какой она была в 90-е годы.

На черно-белом снимке абсолютно голая актриса возлежит в гамаке в сексуальной позе. Соски на ее пышной груди прикрыты «звездочками» — по правилам социальной сети эта часть тела должна быть прикрыта.

Эта фотография была сделана Фабрицио Ферри в 1998 году для итальянского Elle.

Стоит отметить, что даже сейчас, когда Монике «чуть за 50», она не стесняется обнажаться. Не так давно она поучаствовала в очень откровенной постельной сцене.

Благодаря хорошим генам, спорту и сбалансированному питанию актрисе удается сохранить потрясающие формы и по сей день.

Фото: instagram