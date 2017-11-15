Абсолютно обнаженное тело и пышная девичья грудь: Моника Беллуччи показала очень горячее фото
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53-летняя Моника Беллуччи напомнила, какой она была в молодости.
Шикарное тело Моники Беллуччи всегда пленяло зрителей и мужчин. Сегодня звезда устроила «минутку ретро» в своем блоге и показала, какой она была в 90-е годы.
На черно-белом снимке абсолютно голая актриса возлежит в гамаке в сексуальной позе. Соски на ее пышной груди прикрыты «звездочками» — по правилам социальной сети эта часть тела должна быть прикрыта.
Эта фотография была сделана Фабрицио Ферри в 1998 году для итальянского Elle.
Стоит отметить, что даже сейчас, когда Монике «чуть за 50», она не стесняется обнажаться. Не так давно она поучаствовала в очень откровенной постельной сцене.
Благодаря хорошим генам, спорту и сбалансированному питанию актрисе удается сохранить потрясающие формы и по сей день.
Фото: instagram