В плюсе: звезды с натуральной большой грудью
Сальма Хайек
Сальма Хайек буквально грудью проложила себе дорогу в Голливуд, став первой в истории мексиканской актрисой, номинированной на премию «Оскар». Конечно, у Хайек много талантов и достоинств, но пышная грудь — явно одно из самых выдающихся.
Надежда Мейхер
Надежда Мейхер-Грановская, пожалуй, является обладательницей самого большого бюста среди всех девушек, когда-либо певших в группе «ВИА Гра». И хотя секс у Надежды в глазах, смотреть в них, а не глазеть в декольте, мужчинам, как правило, очень сложно.
Кейт Аптон
Кейт Аптон несколько лет отказывались приглашать в показы Victoria's Secret (участвовать в которых мечтают почти все модели) из-за слишком аппетитных форм и пышного бюста. В конце концов, кастинг-директора марки сдались. Как можно не пригласить такую девушку демонстрировать нижнее белье?!
Наталья Синдеева
Наталья Синдеева — серьезный журналист, основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почетный академик Российской академии радио... В общем, девушка серьезная. Однако все это как-то вылетает из головы, когда Наталья демонстрирует миру еще одно свое достоинство — грудь, увидев которую в смелом декольте, можно на несколько минут потерять дар речи.
Эмили Ратажковски
Эмили Ратажковски родилась с точеной фигурой и пышным бюстом. Модель решила, что с такой фигурой стоит посвятить жизнь тому, чтобы отстаивать право женщины быть сексуальной. Теперь Эмили регулярно снимается в откровенных фотосессиях, носит смелые наряды на красных дорожках и пишет в глянцевые журналы эссе об обнаженном женском теле и феминизме.
Анна Семенович
Разговоры о том, натуральная ли грудь у Анны Семенович или нет, не утихают уже много лет. Певица продолжает утверждать, что никогда не увеличивала бюст у пластического хирурга, а недавно и вовсе дала Стасу Костюшкину лично проверить свою грудь на натуральность.
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи и на шестом десятке остается одной из самых сексуальных женщин в мире. Помимо природного магнетизма, правильных черт лица, стройных ног (перечислять можно долго и многое), актриса может похвастаться и пышнум бюстом. Правда, ее экс-супруг Венсан Кассель утверждал, что полюбил Монику не за внешность и уж точно не за ее знаменитую грудь. Мы верили, пока не увидели новую девушку Касселя Тину Кунаки...
Тина Кунаки
Новой возлюбленной Венсана Касселя стала модель Тина Кунаки, которая сейчас стремительно завоевывает модельный бизнес и любит демонстрировать на красных дорожках роскошную грудь.
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Фото: East News, Getty, Global Look Press. EPA, Instagram