Мужчинам, как правило, очень сложно смотреть этим известным девушкам в глаза. И мы их прекрасно понимаем.

Сальма Хайек

Сальма Хайек буквально грудью проложила себе дорогу в Голливуд, став первой в истории мексиканской актрисой, номинированной на премию «Оскар». Конечно, у Хайек много талантов и достоинств, но пышная грудь — явно одно из самых выдающихся. Надежда Мейхер

Надежда Мейхер-Грановская, пожалуй, является обладательницей самого большого бюста среди всех девушек, когда-либо певших в группе «ВИА Гра». И хотя секс у Надежды в глазах, смотреть в них, а не глазеть в декольте, мужчинам, как правило, очень сложно. Кейт Аптон

Кейт Аптон несколько лет отказывались приглашать в показы Victoria's Secret (участвовать в которых мечтают почти все модели) из-за слишком аппетитных форм и пышного бюста. В конце концов, кастинг-директора марки сдались. Как можно не пригласить такую девушку демонстрировать нижнее белье?! Наталья Синдеева

Наталья Синдеева — серьезный журналист, основатель и генеральный директор медиахолдинга «Дождь», сооснователь и генеральный продюсер радиостанции «Серебряный дождь», трижды лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почетный академик Российской академии радио... В общем, девушка серьезная. Однако все это как-то вылетает из головы, когда Наталья демонстрирует миру еще одно свое достоинство — грудь, увидев которую в смелом декольте, можно на несколько минут потерять дар речи. Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски родилась с точеной фигурой и пышным бюстом. Модель решила, что с такой фигурой стоит посвятить жизнь тому, чтобы отстаивать право женщины быть сексуальной. Теперь Эмили регулярно снимается в откровенных фотосессиях, носит смелые наряды на красных дорожках и пишет в глянцевые журналы эссе об обнаженном женском теле и феминизме. Анна Семенович

Разговоры о том, натуральная ли грудь у Анны Семенович или нет, не утихают уже много лет. Певица продолжает утверждать, что никогда не увеличивала бюст у пластического хирурга, а недавно и вовсе дала Стасу Костюшкину лично проверить свою грудь на натуральность. Моника Беллуччи

Моника Беллуччи и на шестом десятке остается одной из самых сексуальных женщин в мире. Помимо природного магнетизма, правильных черт лица, стройных ног (перечислять можно долго и многое), актриса может похвастаться и пышнум бюстом. Правда, ее экс-супруг Венсан Кассель утверждал, что полюбил Монику не за внешность и уж точно не за ее знаменитую грудь. Мы верили, пока не увидели новую девушку Касселя Тину Кунаки... Тина Кунаки