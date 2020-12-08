«А+П»: подписчиков Агаты Муцениеце заинтриговали буквы на ее браслете

Агата Муцениеце, которая не так давно развелась с актером Павлом Прилучным, а после заинтриговала поклонником «свадебным» образом в белом платье на Мальдивах, снова удивила своих поклонников фотографией, на которой они разглядели двусмысленные украшения.

Агата демонстрирует руку, на которой видно кольцо — его она отмечает и в подписи к фото:

«Колечко, на память колечко! Вот прямо крутится в голове почему то эта песня».

Кроме того, на руке актрисы видно серебряный тонкий браслет, на котором можно разглядеть буквы «А» и «П», разделенные маленьким сердечком.

Подписчики сразу же начали задавать ей вопросы — случайность это или намек:

«Браслет А-сердечко-П...», «Может, еще сойдутся с Пашей», «Мне кажется, демонстрация не колечка, а браслета с буквами А, П», «Ну, кто там в меня тапками бросался, что это все не ради него?».

Сама Агата говорит, что ничего такого в браслете нет, и вообще это не инициалы:

«На браслете детки и мои инициалы, не более того», — сразу отметила она в первом комментарии, только привлекая внимание к украшению.

Ранее Агату заподозрили в том, что она хочет вернуть бывшего мужа — из-за случайной оговорки на ее шоу «Честный развод». Впрочем, сама актриса позже эти слухи опровергла и заявила, что прощать Прилучного не собирается и обратно от Мирославы Карпович не примет.