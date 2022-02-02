91-летний Иван Краско может лишиться зрения после тяжелой болезни

По словам Ивана Краско, у него все расплывается перед глазами. Он давно отказался от чтения книг, а на работе просит печатать текст 72-м шрифтом. Очки здесь не помогут, требуется серьезная операция, но есть риск навсегда остаться слепым.

Артист не теряет оптимизма и верит в лучшее. Ему уже приходилось переносить операции по исправлению катаракты. Он заверяет поклонников, что с ним все в порядке, и призывает не переживать за него.

Врачи всеми силами пытаются поддерживать остатки зрения, которые остались у Ивана Краско. Возлюбленная Наталья поддерживает его, но помощь оказывает лишь в тех ситуациях, когда мужчина не может справиться самостоятельно. «Он привыкнет, что кто-то будет делать все за него, и забудет об элементарных вещах», — опасается Наталья. Актер не жалуется и предпочитает выполнять простые повседневные действия самостоятельно.