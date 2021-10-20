Вернувшийся на сцену после болезни Иван Краско объяснил, почему отказывается от главных ролей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Иван Краско сразу после микроинсульта собирался вернуться на сцену, однако вместо этого был вынужден отправиться на реабилитацию. Артист раскрыл в беседе с «КП-Петербург», что болезнь сильно его подкосила.
«Инсульт меня так напугал. Когда вдруг произошел взрыв, как короткое замыкание — в центре черепушки. Мозговая деятельность у меня все-таки главная. Дай бог, конечно, подольше пожить. Но тяжело, организм дряхлеет. После инсульта я почувствовал себя на 100 лет старше. Я как-то осел, все у меня стало грузнее. Думаю, эй, осторожнее, давай-ка, деда», — отметил он.
Артист признался, что чувствует себя не очень хорошо — последствия болезни то и дело дают о себе знать.
Несмотря на то, что он вернулся на сцену, он отказался от главных ролей — по его словам, в первую очередь для того, чтобы не подвести театр в случае, если ему внезапно станет плохо.
«Прошу в других спектаклях не занимать меня, чтобы не подвести театр и не упасть там. Например, спектакль "Утоли моя печали", ребят, я уже отыграл. Но меня все же поражает эмоциональная реакция зала. Это особенная реакция, когда я появляюсь в конце представления "Я вернулся в мой город". Еще более особенная она после известий о моем инсульте. Я говорю: "Так, ребята, слухи идут, что он вроде скончался. А он вдруг появляется". И, конечно, народ рад. Мне отвечают: "Да нет, ты накопил за свою жизнь доверие". Я говорю: "Так используйте это доверие, пока я жив"».
Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов в беседе с изданием также не исключил завершения карьеры артиста и отметил, что в последнее время он сильно устает.
Фото: Global Look press