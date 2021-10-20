Вернувшийся на сцену после болезни Иван Краско объяснил, почему отказывается от главных ролей

Иван Краско сразу после микроинсульта собирался вернуться на сцену, однако вместо этого был вынужден отправиться на реабилитацию. Артист раскрыл в беседе с «КП-Петербург», что болезнь сильно его подкосила.

«Инсульт меня так напугал. Когда вдруг произошел взрыв, как короткое замыкание — в центре черепушки. Мозговая деятельность у меня все-таки главная. Дай бог, конечно, подольше пожить. Но тяжело, организм дряхлеет. После инсульта я почувствовал себя на 100 лет старше. Я как-то осел, все у меня стало грузнее. Думаю, эй, осторожнее, давай-ка, деда», — отметил он.

Артист признался, что чувствует себя не очень хорошо — последствия болезни то и дело дают о себе знать.