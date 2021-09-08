Ивана Краско выписали из больницы после перенесенного инсульта – он готов вернуться к работе
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Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
Иван Краско, которого ранее увезли в больницу после перенесенного инсульта, вернулся домой – его самочувствию ничего не угрожает. Об этом сообщает телеграм-канал Izvestia. Его забрали в медицинское учреждение прямо с дачи – он почувствовал себя плохо. Уже в больнице ему диагностировали инсульт. Позже появились тревожные сведения – изданию «СтарХит» даже сообщили, что у него появились проблемы с памятью.
«С речью нормально, но стал кое-что забывать, чего раньше не наблюдалось. Может по несколько раз одно и то же рассказывать. Зрение немного нарушилось боковое — оно у него и так было не очень хорошее», — заявил журналистам директор артиста Вячеслав Смородинов.
Кроме того, артист уже готов вернуться к работе.
«Мы открываем 80-й юбилейный сезон 10 сентября спектаклем «Я вернулся в мой город», в котором участвует Иван Иванович. Специально мы открываем не премьерой, а этим спектаклем. Он сегодня был в театре и сказал, что будет на сборе труппы 10 сентября и будет 10 сентября играть спектакль», — уточняет пресс-служба Театра имени Комиссаржевской в беседе с RT.