Ивана Краско выписали из больницы после перенесенного инсульта – он готов вернуться к работе

Иван Краско, которого ранее увезли в больницу после перенесенного инсульта, вернулся домой – его самочувствию ничего не угрожает. Об этом сообщает телеграм-канал Izvestia. Его забрали в медицинское учреждение прямо с дачи – он почувствовал себя плохо. Уже в больнице ему диагностировали инсульт. Позже появились тревожные сведения – изданию «СтарХит» даже сообщили, что у него появились проблемы с памятью.

«С речью нормально, но стал кое-что забывать, чего раньше не наблюдалось. Может по несколько раз одно и то же рассказывать. Зрение немного нарушилось боковое — оно у него и так было не очень хорошее», — заявил журналистам директор артиста Вячеслав Смородинов.