85-летний отец Леонида Агутина попал в больницу в тяжелом состоянии

85-летний отец Леонида Агутина Николай Агутин попал в больницу в тяжелом состоянии. Пожилой мужчина заболел еще в начале октября, тогда же ему пришел положительный тест на COVID-19, последующие два мазка показали отрицательный результат сообщает Mash.

Состояние Николая Агутина с самого начала было неважным. На днях Агутину-старшему стало хуже, ему вызвали скорую. Затем медики подтвердили, что у него вирусная пневмония, а уровень насыщения крови кислородом достиг очень низкого показателя в 90%.

Из-за возраста и состояния здоровья Николай Агутин входит в группу риска, врачи пытаются стабилизировать его состояние.

В последние дни ситуация с коронавирусом в России, как и по всему миру, остается тревожной. По данным на 27 октября, в нашей стране зафиксировали 16 550 новых случаев заражения COVID-19.

Накануне стало известно, что Ксения Собчак с сыном Платоном перенесли «корону», и Евгений Петросян попал в больницу с подозрением на вирус.