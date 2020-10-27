75-летний Петросян попал в больницу с подозрением на коронавирус

Евгений Петросян попал в одну из московских больниц с подозрением на коронавирус, сообщает Life со ссылкой на свои источники.

Домой 75-летнему юмористу и молодому отцу вызвали скорую, которая его госпитализировала. Состояние Петросяна оценивается как удовлетворительное.

Ранее сегодня стало известно, что Ксения Собчак и ее сын Платон переболели «короной», а также на самоизоляцию после положительных мазков на COVID-19 ушла певица Земфира.

По данным на 27 октября, в России зафиксировали 16 550 новых случаев заражения коронавирусом (на 797 меньше, чем днем ранее), а выписали 12 844 выздоровевших пациента.

Сегодня Роспотребнадзор выпустил рекомендацию о закрытии ночных заведений общепита, работающих с 23.00 до 6.00, но окончательное решение об этом должно принимать руководство регионов. В Москве эту меры не будут применять, так как ранее там ввели регистрацию по QR-коду для того, чтобы попасть ночью в заведение.

Также, по распоряжению Роспотребнадзора, с 28 октября 2020 года в России начинает действовать тотальный масочный режим. Это значит, что маску нужно носить во всех общественных местах, в том числе на остановках общественного транспорта и в лифтах.