Татьяна Веденеева пожаловалась на неудачную пластику лица, сделанную во Франции

Звезда призналась, что попала под нож врача по случайному случаю. Ее решение было спонтанным. Теледива приехала в гости к подруге во Франции, которая была записана к местному популярному доктору, но так сложилось, что по личным обстоятельствам прийти на прием у нее не получилось. Вместо нее на операцию пошла Татьяна. Актриса сделала блефаропластику. «Мне всё разрезали, сделали замечательно, но еще разрезали сверху, чего я не хотела. Если посмотреть мои фото, у меня веки были пухлые, а когда он мне это сделал, глаза стали более запавшими. Теперь мне приходится светлыми тенями возвращать это ощущение припухлости века», — рассказала знаменитость.

По словам Веденеевой, она даже и подумать не могла, что операция обернется такими неожиданными эффектами. Татьяна подчеркнула, что изначально хотела только убрать припухлость вокруг глаз, ей не нравились лишние объемы с левой нижней стороны. Она признается, что теперь всегда будет досконально изучать договоры, и не будет больше идти на такие спонтанные риски.