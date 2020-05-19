Неприлично молоды: Вера Вонг, Шер, София Ротару и другие знаменитости за 60, которым удалось обмануть время

Еще одна звезда «неопределенного возраста», которой уже 66, но больше 45 лет ей точно не дашь. На ее лице нет явных следов злоупотребления пластическими операциями, однако оно такое же, как в юности. Да и сама модель категорически отрицает, что когда-либо ложилась под нож хирурга: «Я никогда не делала пластических операций, но существует множество неинвазивных процедур, помогающих уменьшить провисание тканей и количество морщин, а также убрать пигментацию. Я посещаю своего дерматолога примерно раз в месяц, делаю комплекс процедур ухода за лицом. Я люблю современные технологии!» И действительно, губы, скулы, брови, овал лица — все у Кристи осталось без изменений.

Шер (74 года)