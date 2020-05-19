Неприлично молоды: Вера Вонг, Шер, София Ротару и другие знаменитости за 60, которым удалось обмануть время
Фото: Instagram
Вера Вонг (70 лет)
В это сложно поверить, но королеве свадебной моды уже 70 лет. Вы не ослышались! Не 40, а 70! Когда смотришь на ее точеную фигуру в кроп-топе и мини-шортах или в ярко-оранжевом платье для Met Gala и на моложавое лицо, это кажется просто невозможным. Видимо, дизайнер как минимум пьет кровь младенцев (недаром ее в этом то ли в шутку, то ли всерьез регулярно подозревают) или же знает, где растут молодильные яблоки — иначе объяснить то, как она выглядит, просто невозможно.
Кристи Бринкли (66 лет)
Еще одна звезда «неопределенного возраста», которой уже 66, но больше 45 лет ей точно не дашь. На ее лице нет явных следов злоупотребления пластическими операциями, однако оно такое же, как в юности. Да и сама модель категорически отрицает, что когда-либо ложилась под нож хирурга: «Я никогда не делала пластических операций, но существует множество неинвазивных процедур, помогающих уменьшить провисание тканей и количество морщин, а также убрать пигментацию. Я посещаю своего дерматолога примерно раз в месяц, делаю комплекс процедур ухода за лицом. Я люблю современные технологии!» И действительно, губы, скулы, брови, овал лица — все у Кристи осталось без изменений.
Шер (74 года)
Этот обзор не был бы полным без знаменитой певицы, которая не покидает сцену больше 50 лет. При этом вы только взгляните на нее! Столь превосходной форме позавидуют многие более молодые коллеги артистки по певческому цеху. Шер не скрывает, что неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов и регулярно посещает косметологов, но она знает меру и никогда не допускает того, чтобы эстетические манипуляции сделали ее неузнаваемой.
Сьюзан Сарандон (73 года)
Помните культовый фильм «Иствикские ведьмы», в котором компанию Джеку Николсону составили три красотки: Мишель Пфайффер, уже упомянутая выше Шер и рыжеволосая бестия Сьюзан Сарандон — в свои 73 она выглядит на 40 с хвостиком. Она яростно отрицает инъекции ботокса, считая, что они обездвиживают лицо. Морщинки у актрисы есть, но это не отменяет того, что актриса по-прежнему великолепна.
Мишель Пфайффер (62 года)
Знаменитая актриса, пик славы которой пришелся на конец 80-х – 90-е, всегда отличалась своей необыкновенной красотой. Ее зеленые глаза будто колдовские омуты притягивали и не отпускали всех, кто оказывался в зоне их влияния. И вот Мишель уже 62 года, однако, как говорится, кто даст? Актриса отрицает, что делала подтяжку, предпочитая хирургическому вмешательству качественную косметологию. А за сохранность овала лица она благодарит мелкоморщинистый тип старения.
Сигурни Уивер (70 лет)
Звезда «Аватара», классических «Охотников за привидениями» и всех фильмов о «Чужом» не борется с возрастом, а спокойно принимает его. Ей уже 70, но в это невозможно поверить. Своим главным секретом красоты она считает то, что на протяжении многих лет находится в одной и той же физической форме, замужем за одним и тем же человеком — и счастлива от этого.
Ажда Пеккан (74 года)
Турецкая певица поражает не только своими выдающимися вокальными данными, но и тем, что выглядит неправдоподобно молодо. В 74 года она восхитительно свежа и прекрасна: гладкая, без единой морщины кожа, стройное, подтянутое тело — Аджа всем своим видом доказывает, что женщина может быть прекрасна в любом возрасте.
Энди Макдауэлл (62 года)
Одна из самых красивых и аристократичных актрис Голливуда в свои 62 выглядит почти так же, как в культовых фильмах, которые ее прославили — «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны». А ведь у нее трое взрослых детей! Ее лицо по-прежнему красиво, еле заметны мелкие морщинки, фирменные кудряшки, загадочная улыбка и сияющий взгляд — все при ней. Именно поэтому неудивительно, что она столько лет была лицом дорогой французской косметики.
Опра Уинфри (66 лет)
Пожалуй, самая известная телеведущая Америки и одна из очень влиятельных женщин мира. Миллиардерша из гетто — так еще называют Опру. Действительно, она женщина с нелегким детством и нищей юностью, которая пробилась с самого низа на вершину телевизионного Олимпа. При этом сейчас Опра выглядит лучше, чем в молодости. Она стройнее, на ее лице практически нет морщин. Кто поверит, что ей уже 66, ведь она и 25 лет назад выглядела так же, как и сейчас.
Ракель Уэлч (79 лет)
Если вы вдруг забыли, это одна из самых ярких и сексуальных подруг знаменитого британского агента 007 за все время существования знаменитой франшизы. Сегодня ей уже почти 80 лет, но выглядит она по-прежнему шикарно! Уэлч не отрицает, что делала пластику, но не только в ней секрет ее молодости. Актриса также занимается йогой и силовыми тренировками и тщательно следит за питанием.
Апасра Хонгсакула (73 года)
Мисс Вселенная 1965 года (только вдумайтесь!) была первой женщиной из Таиланда, завоевавшей этот почетный титул. Тогда ей было всего 18, а сейчас уже 73 года, но в это сложно поверить. Это тот редкий случай, когда возраст — это лишь цифра в паспорте. Апасра выглядит потрясающе: ее кожа все такая же фарфоровая и гладкая, причем как на лице, так и в зоне декольте, волосы роскошно густые. Остается только восхищаться!
Лайма Вайкуле (66 лет)
Прибалтийская певица с необыкновенно чувственным голосом с годами выглядит только лучше. По ее словам, все это результат неустанного труда, дисциплинированности в вопросах заботы о себе: «У меня четко расписанная жизнь, —поделилась Лайма в одном из интервью. — Я стараюсь найти время для всего самого необходимого: творчество, здоровый образ жизни, спорт. Внешность для меня имеет колоссальное значение!»
София Ротару (72 года)
Возможно ли поверить, что исполнительнице хитов про горную лаванду и хуторянку уже 72? Ротару выглядит минимум на 30 лет моложе. На вопрос, как именно ей это удается, певица отвечает уклончиво, но не раз заявляла, что ради красоты готова на все — и глядя на нее, мы верим, что она говорит чистую правду.
Фото: Instagram, GettyImages, DPA, Eastnews, Globallook, кинопоиск
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