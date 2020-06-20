«Рваная челка», блузка с глубоким декольте и озорная улыбка: Пугачева в дерзком образе очаровала поклонников

В последние несколько месяцев Алла Пугачева практически не покидала свои владения, расположенные в деревне Грязь, наслаждаясь тихим семейным счастьем со своим супругом Максимом Галкиным, которому на днях исполнилось 44 года, и 6-летними двойняшками – Лизой и Гарри. Во время самоизоляции певица старалась больше внимания уделять своим близким, однако, как только ограничения были сняты, Пугачева решила выбраться из своего замка на встречу с друзьями.

Так, например, примадонна российской эстрады провела этот вечер в компании своего старого друга, о чем тут же сообщила поклонникам. Алла Пугачева в своем микроблоге поделилась совместным фото с Валентином Юдашкиным и нарвалась на комплименты подписчиков. Большинство фанатов отметило, что супруга Максима Галкина похорошела и помолодела, а новая прическа с «рваной челкой» и стильная блузка с принтом и глубоким декольте невероятно ей идут. А озорная улыбка, с которой исполнительница смотрит в камеру, красноречиво говорит о том, что Пугачева очень счастлива и не скрывает этого.