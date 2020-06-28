Пижама в горошек и крупные бусы: Алла Пугачева восхитила Сеть образом для душевных посиделок с друзьями

Поклонники обсуждают стильный аутфит Примадонны — зеленая пижама в мелкий горошек и крупные бусы. Собранные волосы отлично дополнили уютный домашний look певицы.

«Собранные Волосы вам хорошо», «Хорошее душевное фото!», «Наконец-то встречи😍», «Какая тёплая душевная фотка! 💕Спасибо!», «Алла Борисовна, какая вы красивая», «Алла Борисовна, вы чудесно выглядите!!!!», «Алла Борисовна, прическа Вам очень идет. Царевна!», «Такие вы тут все классные!», «Алла, Вы прекрасны, а как вам идет горошек», «Алла Борисовна красивая!», «Такие все красивые!!! Так держать!!!», «Алла новый образ? Как же вам идут все образы , просто не могу , красота», «Кристина с годами стала вашей копией», «Алла Борисовна Вам хорошо с убранными волосами, когда Вы открываете шею и лицо! А вообще какая разница кто-что подумает, главное, что внутри..!!))», «Алла Борисовна, как приятно Вас видеть СЧАСТЛИВОЙ!!!!», «На 25 Алла выглядите», «Здесь на фото Алла выглядит младше своих лет.Мне очень нравится.Ей идет так», — комментируют фото подписчики Аллы Борисовны.

А вам нравится этот образ Аллы Пугачевой?