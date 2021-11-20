7-летняя дочь Тимати стала моделью и подписала первый контракт
Фото: Instagram
Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой будет сниматься в кампейнах модных домов и ходить по подиуму. Родители 7-летней Алисы подписали котракт с агентством Vmodels MGMT, которое в том числе работает и с Алесей Кафельниковой. На странице компании в соцсетях появилась и фотосессия дебютантки. «Время быстро летит», — подписал снимки Тимати, поделившись ими в сторис.
Алена Шишкова и Тимати встречались несколько лет и расстались в 2014 году вскоре после рождения Алисы. Позднее Шишкова утверждала, что отец ее дочери начал встречаться с Анастасией Решетовой, еще когда Алена была беременна.
Наследница пары имеет множество увлечений, в поддержании интереса к которым активное участие принимает ее бабушка Симона Юнусова. Алиса занимается балетом, изучает иностранные языки и поет на них мировые хиты, вслед за папой осваивает серфинг. В четыре года девочка снялась в клипе своего родителя.
Фото и видео: @vmodels_mgmt, @timatiofficial/Instagram