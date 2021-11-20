passion.ru
1 мин.

7-летняя дочь Тимати стала моделью и подписала первый контракт

Наследница рэпера Алиса решила пойти по стопам мамы Алены Шишковой. Родители ребенка заключили договор с одним из крупных модельных агентств. Кадрами дебютной фотосессии поделился сам тимати, оставив в соцсетях трогательную подпись по этому поводу.
1 / 1

Фото: Instagram

Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой будет сниматься в кампейнах модных домов и ходить по подиуму. Родители 7-летней Алисы подписали котракт с агентством Vmodels MGMT, которое в том числе работает и с Алесей Кафельниковой. На странице компании в соцсетях появилась и фотосессия дебютантки. «Время быстро летит», — подписал снимки Тимати, поделившись ими в сторис.

Алена Шишкова и Тимати встречались несколько лет и расстались в 2014 году вскоре после рождения Алисы. Позднее Шишкова утверждала, что отец ее дочери начал встречаться с Анастасией Решетовой, еще когда Алена была беременна.

Наследница пары имеет множество увлечений, в поддержании интереса к которым активное участие принимает ее бабушка Симона Юнусова. Алиса занимается балетом, изучает иностранные языки и поет на них мировые хиты, вслед за папой осваивает серфинг. В четыре года девочка снялась в клипе своего родителя.

Фото и видео: @vmodels_mgmt, @timatiofficial/Instagram

Новости партнеров
О чем говорят