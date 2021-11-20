7-летняя дочь Тимати стала моделью и подписала первый контракт

Дочь рэпера Тимати и модели Алены Шишковой будет сниматься в кампейнах модных домов и ходить по подиуму. Родители 7-летней Алисы подписали котракт с агентством Vmodels MGMT, которое в том числе работает и с Алесей Кафельниковой. На странице компании в соцсетях появилась и фотосессия дебютантки. «Время быстро летит», — подписал снимки Тимати, поделившись ими в сторис.