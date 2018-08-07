Дизайнерское платье и крутой нрав: четырехлетняя дочь Тимати снялась в папином клипе

Четырехлетняя дочь Тимати, малышка Алиса Юнусова, делает первые шаги на ниве шоу-бизнеса. На днях она поучаствовала в съемках папиного клипа. Первыми кадрами со съемок будущего шедевра поделилась мама артиста, симона Юнусва.
«Милашка в деле! Помогает Папе сделать клип более содержательным...», — пояснила она.
Стоит отметить, что Алиса растет весьма артистичной девочкой, с удовольствием занимается балетом и выступает на сцене. Съемки в видео ей тоже отлично удаются, особенно если папа рядом.
Фото и видео: instagram