«Это не повод подрезать ребенку крылья»: бабушка 4-летней Алисы Юнусовой защитила ее от критики за плохой балет

Родители и бабушка Алисы Юнусовой пытаются развивать ее многосторонне — девочка и занимается балетом, и ходит в детские спортивные сессии, и рисует, и пробует играть на музыкальных инструментах. Чаще всего Алиса все же надевает балетную пачку и выполняет различные па. Однако интернет-пользователи считают, что у девочки ничего не выходит.

«Такое чувство после видео с балета, что Алисе это претит. Нет концентрации, и внимание не может надолго задержать. Не слушает преподавателя, не может стоять хоть минуту в одной позе», «Алисе совсем не интересен балет! У нее по глазам все понятно», «Не лебедь, а гадкий утенок», — отметили пользователи Сети, посмотрев ролик, опубликованный бабушкой девочки Симоной Юнусовой.