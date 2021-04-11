69-летний Станислав Садальский пожаловался на тяжелую старость в России
Фото: @stassadal/ Instagram
«Много езжу по стране... И чем дальше от Москвы, тем суровее старость», – написал Садальский. По его мнению, в нашей стране не почитают и не уважают стариков. Единственное место, где престарелые люди могут чувствовать себя комфортно – Кавказ.
«Старики – это те же дети. Они также беспомощны, они также часто болеют, они также капризны, они бывают такими же неопрятными, забывчивыми и невразумительными. Они также мало спят. Только в детях все это умиляет, а в стариках раздражает», – отметил 69-летний советский и российский актер и заслуженный артист РСФСР.
К слову, сейчас звезда телеэкранов находится на отдыхе в Кабардино-Балкарии, на термальном курорте Аушигер. Оттуда он делится фотографиями и историями из путешествий.
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Фото и видео: @stassadal/Instagram
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