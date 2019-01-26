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Татьяна Васильева рассказала о ссоре со Станиславом Садальским

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Васильева и Станислав Садальский в кафе

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Актриса откровенно поведала о непростой дружбе со скандально известным актером.

Поклонники 71-летней Татьяны Васильевой знают о ее теплых отношениях с 67-летним Станиславом Садальским. Актеры заняты вместе сразу в нескольких спектаклях и им удалось подружиться за пределами театра, несмотря на сложные характеры.

«Мы сошлись очень удачно, мало кто выдержит репетиции с ним, хотя страшны не они, а то, что происходит после. Вот тут надо бежать, иначе Стас раскритикует, скажет, что все плохо. Но я прошла его школу и благодарна», — призналась Татьяна в очередном выпуске программы «Выход в люди».

Кроме того, Васильева вспомнила эпизод одной из ссор с коллегой по цеху. Однажды Садальский отдал в желтую прессу нелицеприятное фото актрисы с бутылкой алкоголя, подписав его словами «Ей помочь уже нельзя». Узнав об этом, Татьяна захотела уйти из спектакля, в котором была занята в тот момент вместе со Станиславом: «Два дня я проплакала из-за него, хотела уйти из спектакля. И мне предложили объявить об этом решении остальным актерам. Горели торфяники, стояла жуткая жара, репетиции шли под железной крышей. И вот я прихожу, а Стас весь потный, утирается полотенцем. А когда я уже собралась отказаться от роли, он взял мягкую игрушку, там был пес или кот, нажал на нее и спел: «Никто тебя не любит так, как я, никто не приголубит так, как я». Я поняла, какая я дура, и осталась».

Стоит отметить, что Садальский часто публикует в Instagram фотографии с Татьяной Васильевой. Например, накануне, 25 января, отмечался Татьянин день, и в честь праздника актер выложил в блог коллаж из многочисленных фото подруги.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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