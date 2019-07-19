«От пластики на себя не похожа»: в Сети обсуждают изменившуюся Людмилу Максакову

«Лицо у Максаковой как после ожога», «От пластики на себя не похожа, боятся наши женщины стареть, не просто так. А вы говорите, чтоб принимали себя как есть», «Я её не узнала, ну зачем, зачем, зачем???? Была красавица, а стала как все пластические куклы в возрасте! Милые наши великие актрисы, мы вас любим за вашу мудрость и принимаем ваш возраст с любовью! Не уродуйте себя, оставайтесь собой и любите себя, а мы вас любим и обожаем всегда!», «Это вы Максаковой перед каждой пластической операции говорите?», «Ужас какой! Слабонервным не смотреть! Совсем потеряла свое лицо!», «Похожи стали как сёстры Максакова и Малышева.( Ведущая, доктор)», «Почему красивые женщины в 21 веке в возрасте становятся такими.... Боюсь обидеть... Ужас…», — пишут подписчики Садальского.