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«От пластики на себя не похожа»: в Сети обсуждают изменившуюся Людмилу Максакову

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Людмила Максакова

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
Станислав Садальский показал новое фото 78-летней актрисы.

Кому из женщин не хочется подольше сохранить молодость! В ход идут достижения косметологии, пластическая хирургия и прочие доступные средства для того, чтобы повернуть время вспять. Однако зачастую жертвы пластики совершенно перестают быть похожими на себя. Так, пользователи Сети не узнали 78-летнюю Людмилу Максакову, фото которой опубликовал Станислав Садальский: «Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою..... Доброе утро и всем хорошего дня», — подписал кадр эпатажный актер.

«Лицо у Максаковой как после ожога», «От пластики на себя не похожа, боятся наши женщины стареть, не просто так. А вы говорите, чтоб принимали себя как есть», «Я её не узнала, ну зачем, зачем, зачем???? Была красавица, а стала как все пластические куклы в возрасте! Милые наши великие актрисы, мы вас любим за вашу мудрость и принимаем ваш возраст с любовью! Не уродуйте себя, оставайтесь собой и любите себя, а мы вас любим и обожаем всегда!», «Это вы Максаковой перед каждой пластической операции говорите?», «Ужас какой! Слабонервным не смотреть! Совсем потеряла свое лицо!», «Похожи стали как сёстры Максакова и Малышева.( Ведущая, доктор)», «Почему красивые женщины в 21 веке в возрасте становятся такими.... Боюсь обидеть... Ужас…», — пишут подписчики Садальского.

Людмила Максакова – частый гость на телевидении

А вам нравится Людмила Максакова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress

Видео: YouTube/Вечерний Ургант

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