«От пластики на себя не похожа»: в Сети обсуждают изменившуюся Людмилу Максакову

Кому из женщин не хочется подольше сохранить молодость! В ход идут достижения косметологии, пластическая хирургия и прочие доступные средства для того, чтобы повернуть время вспять. Однако зачастую жертвы пластики совершенно перестают быть похожими на себя. Так, пользователи Сети не узнали 78-летнюю Людмилу Максакову, фото которой опубликовал Станислав Садальский: «Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою..... Доброе утро и всем хорошего дня», — подписал кадр эпатажный актер.
«Лицо у Максаковой как после ожога», «От пластики на себя не похожа, боятся наши женщины стареть, не просто так. А вы говорите, чтоб принимали себя как есть», «Я её не узнала, ну зачем, зачем, зачем???? Была красавица, а стала как все пластические куклы в возрасте! Милые наши великие актрисы, мы вас любим за вашу мудрость и принимаем ваш возраст с любовью! Не уродуйте себя, оставайтесь собой и любите себя, а мы вас любим и обожаем всегда!», «Это вы Максаковой перед каждой пластической операции говорите?», «Ужас какой! Слабонервным не смотреть! Совсем потеряла свое лицо!», «Похожи стали как сёстры Максакова и Малышева.( Ведущая, доктор)», «Почему красивые женщины в 21 веке в возрасте становятся такими.... Боюсь обидеть... Ужас…», — пишут подписчики Садальского.
А вам нравится Людмила Максакова?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube/Вечерний Ургант
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