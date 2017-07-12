68-летняя Алла Пугачева показала фото без макияжа и ответила на критику
В последнее время 68-летняя Алла Пугачева все чаще сталкивается с критикой. Поводом для этого становятся возобновление карьеры, откровения ее стилиста, семейные хроники Максима Галкина. Сегодня легенда советской сцены объяснила, почему, по ее мнению, в Сети появляются негативные комментарии в ее адрес.
«Я жизнь пою. Мне счастье не прощают», — написала Примадонна.
«Алла, жизнь- это неописуемый восторг! Как и Вы!», «Чудесная фотография!.. Нет! Алла -Солнце!!! Алла - сама Песня! Сама Жизнь и Счастье! Те кто любят, любят навсегда ! ( остальных - забыть!)», «Даже представить не могу, каким был бы мир без Вас, АБ и не хочу думать, каким он однажды станет. Будьте всегда», — признаются в любви преданные поклонники.
Сейчас Алла проводит время с детьми в Юрмале. Она развлекается с Лаймой Вайкуле, ее навещают друзья, а в свободное от работы время к веселой компании присоединяется супруг певицы.
ВОТ ОНО, ПРИГЛАШЕНИЕ НА ЮРМАЛЬСКИЙ ЗАКАТ 🌅 Спасибо @alla_orfey и @maxgalkinru за прекрасный вечер! ♥️♥️🌊
Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)
Фото: instagram.com