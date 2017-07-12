Алла Пугачева поделилась своим счастьем

В последнее время 68-летняя Алла Пугачева все чаще сталкивается с критикой. Поводом для этого становятся возобновление карьеры, откровения ее стилиста, семейные хроники Максима Галкина. Сегодня легенда советской сцены объяснила, почему, по ее мнению, в Сети появляются негативные комментарии в ее адрес.

«Я жизнь пою. Мне счастье не прощают», — написала Примадонна.