Алла Пугачева и Лайма Вайкуле рассказали о своих «высоких отношениях».

Всем поклонникам Аллы Пугачевой известно, как сильно Примадонна боится летать. Она садится в самолет крайне редко, но ради музыкального фестиваля «Жара» в Баку сделала исключение. На обратном пути компанию ей составила лучшая подруга Лайма Вайкуле. По всей видимости, она сто раз пожалела о том, что оказалась с легендарной певицей в одном «купе»:

«Я — жаворонок, я не могу спать при свете. Очки напялила, шляпу напялила, ты еще поешь... невозможно спать!», — жалуется Лайма на поющую Аллу Борисовну.

Автор этого ролика — Максим Галкин. Супруг Примадонны часто публикует забавные видео из жизни своей семьи. А вы уже смотрели нашу подборку лучших его шедевров?

Фото: instagram