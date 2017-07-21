Passion.ru продолжает ностальгировать и вспоминать лучшие видеоклипы, фильмы и не только

Максим Галкин всегда любил смешить людей, и сейчас он активно ведет свой профиль в Instagram, куда выкладывает забавные видео про себя, свою семью и различные жизненные ситуации. Максим даже не стесняется сниматься в одном фартуке, пока моет посуду. А Алла Пугачева поддерживает мужа и сама часто появляется в его роликах. Passion.ru сделал подборку самых смешных видео Максима Галкина. Смотрите и голосуйте в опросе!