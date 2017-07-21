30 июля в Баку состоялось закрытие музыкального фестиваля «Жара»

По красной дорожке в этот вечер прошлись Максим Галкин, Ани Лорак, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Глюкоза, Жасмин, Стас Михайлов, Светлана Лобода, Эмин Агаларов и многие другие.

Четырехдневный фестиваль завершил свою работу концертом по случаю 55-летия Григория Лепса, который, к слову, является одним из основателей этого музыкального праздника.

Для того чтобы поздравить певца с днем рождения, в Баку специально прилетели Николай Басков, Наргиз Закирова и Александр Маршал. Звезды исполнили не только свои самые популярные песни, но и всеми любимые композиции виновника торжества. Сам же Григорий Лепс также вышел на сцену с хитами «Самый лучший день», «Рюмка водки» и другими.

Фото: Александра Погиба/Passion.ru