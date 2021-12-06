6 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/stoliarovaleksey
Ксения Шойгу и Алексей Столяров опубликовали в блогах нежные фото с малышкой-дочерью Миланой. Ксения рассказала, что муж и отец заряжает их позитивом на всю неделю, а также показала, как выглядит дома с дочкой на руках. А Алексей поинтересовался у подписчиков, на кого больше похож их ребенок.
Николай Басков поздравил с 20-летием популярного тиктокера Даню Милохина. Историю Дани Passion.ru рассказывал ранее.
Сергей Лазарев в начале рабочей недели решил своими зажигательными танцами зарядить поклонников на позитив. Судя по комментариям под видео, у него это отлично получилось.
Мать Тимати призналась, что не любит наряжать новогодние елки, потому что это все ненужная суета, но праздничное дерево в ее доме все же появится ради внучки Алисы. Симона Юнусова также добавила, что предпочитает дарить подарки со смыслом, а не те, которые просто нужно подарить по поводу, сама же она их принимать не любит. По ее словам, беспорядок в доме вгоняет ее в депрессию, а бытовую «шизофрению» от нее перенял старший сын Тимур (Тимати), у которого дома каждая вещь должна лежать на своем месте.
Певица Натали порадовала фанатов забавными фото своего «худенького» кота, который бесконечно требует вкусняшки.
Елена Захарова поздравила с 4-летием дочь, которую скрывает от посторонних глаз. В блоге актрисы появилась фотография с десятками шаров.
В семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева отметили 3-летие младшего сына Григория. Эта звездная пара также не спешит знакомить подписчиков с малышом. Поэтому на следующий после праздника день они показали не именинника, а себя в окружении праздничных декораций.
Алсу устроила забавную фотосессию с подругами на съемках одного из новогодних шоу. Певица и ее приятельница дурачились перед камерами в сверкающих вечерних платьях.
Ирина Гринева показала фото из гримерки, снятое после спектакля. На снимке она позировала с растекшейся тушью. Как призналась актриса, за то время, что ей пришлось выходить на сцену в постановке, она выплакала тонны слез.
Николай Цискаридзе поделился кадрами необычной для себя фотосессии. На снимках знаменитый артист балета позирует в национальном еврейском костюме. Он рассказал подписчикам о значении праздника Ханука.
Анна Заворотнюк продолжает баловать поклонников живописными кадрами с Мальдив. Кстати, ранее она рассказывала, что это любимое место отдыха ее матери, актрисы Анастасии Заворотнюк.
Отдыхом на морском берегу наслаждается и Стефания Маликова. Она, как часто это бывает, не раскрыла в Instagram локацию столь красивого пляжа, но несколько дней назад делилась фотографией из Дубая.
Фото и видео: Instagram Стефании Маликовой, Ксении Шойгу и Аеексея Столярова, Николая Цискаридзе, Николая Баскова, певицы Натали, Алсу, Симоны Юнусовой, Анны Заворотнюк, Ирины Гриневой, Елизаветы Боярской, Елены Захаровой, Сергея Лазарева