passion.ru
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6 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Шойгу с дочерью Миланой

Фото: www.instagram.com/stoliarovaleksey

Ксения Шойгу и Алексей Столяров опубликовали в блогах нежные фото с малышкой-дочерью Миланой. Ксения рассказала, что муж и отец заряжает их позитивом на всю неделю, а также показала, как выглядит дома с дочкой на руках. А Алексей поинтересовался у подписчиков, на кого больше похож их ребенок.

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Фото и видео: Instagram Стефании Маликовой, Ксении Шойгу и Аеексея Столярова, Николая Цискаридзе, Николая Баскова, певицы Натали, Алсу, Симоны Юнусовой, Анны Заворотнюк, Ирины Гриневой, Елизаветы Боярской, Елены Захаровой, Сергея Лазарева

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