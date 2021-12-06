6 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Алсу устроила забавную фотосессию с подругами на съемках одного из новогодних шоу. Певица и ее приятельница дурачились перед камерами в сверкающих вечерних платьях.

Ирина Гринева показала фото из гримерки, снятое после спектакля. На снимке она позировала с растекшейся тушью. Как призналась актриса, за то время, что ей пришлось выходить на сцену в постановке, она выплакала тонны слез.

Николай Цискаридзе поделился кадрами необычной для себя фотосессии. На снимках знаменитый артист балета позирует в национальном еврейском костюме. Он рассказал подписчикам о значении праздника Ханука.

Анна Заворотнюк продолжает баловать поклонников живописными кадрами с Мальдив. Кстати, ранее она рассказывала, что это любимое место отдыха ее матери, актрисы Анастасии Заворотнюк.