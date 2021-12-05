Анна Заворотнюк предалась теплым воспоминаниям о матери в ее любимом месте

Анна опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором она ужинает в ресторане, расположенном прямо на пляже. Для вечернего выхода Заворотнюк надела небесно-голубой костюм, состоящий из юбки и бра, а на шею повязала шарф в тон.

Девушка предалась трогательным воспоминаниям о любимой матери и счастливых моментах из детства. «Ребята, как вы уже поняли, я на Мальдивах. Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Столько флешбэков и теплых воспоминаний. Помню, как мы ловили рыбу, я, мамочка и Майкуша. Мама и я выловили съедобных и очень вкусных рыб, а Майкуша поймал коралл», — написала Анна.

Подписчики оценили пост модели и пожелали Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления, чтобы она еще не раз могла присоединиться к дочери и отдохнуть на любимом острове.