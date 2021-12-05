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Анна Заворотнюк предалась теплым воспоминаниям о матери в ее любимом месте

25-летняя дочь популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отправилась на любимый остров своей матери и поделилась теплыми воспоминаниями об отдыхе с любимой родительницей.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анна Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

Этот и весь следующий год модель и блогер Анна Заворотнюк планирует посвятить путешествиям. Девушка уверена, что ничто не делает человека более счастливым, чем новые эмоции и впечатления.

Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» улетела из морозной Москвы на солнечные Мальдивские острова, на которых так любила отдыхать ее тяжелобольная мама.

Анна Заворотнюк отдыхает на Мальдивах

Анна Заворотнюк отдыхает на Мальдивах

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

Анна опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором она ужинает в ресторане, расположенном прямо на пляже. Для вечернего выхода Заворотнюк надела небесно-голубой костюм, состоящий из юбки и бра, а на шею повязала шарф в тон.

Девушка предалась трогательным воспоминаниям о любимой матери и счастливых моментах из детства. «Ребята, как вы уже поняли, я на Мальдивах. Бывала здесь много раз, это любимое место моей мамы. Столько флешбэков и теплых воспоминаний. Помню, как мы ловили рыбу, я, мамочка и Майкуша. Мама и я выловили съедобных и очень вкусных рыб, а Майкуша поймал коралл», — написала Анна.

Подписчики оценили пост модели и пожелали Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления, чтобы она еще не раз могла присоединиться к дочери и отдохнуть на любимом острове.

Фото и видео: Instagram

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