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6-7 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели последние октябрьские выходные, читайте в нашем дайджесте.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Слуцкая с супругом Алексеем Говыриным и дочерью Кирой

Фото: Instagram

Минувшие выходные выдались богатыми на дни рождения детей знаменитостей. Ирина Слуцкая отметила 2-летие младшей дочери Киры и в честь этого события поделилась редким семейным фото. На нем оказался запечатлен отец девочки и супруг Ирины Алексей Говырин. Его свадьба с фигуристкой состоялась 3 года назад.

Не менее редким фото поделилась и актриса Екатерина Волкова. Актриса поздравила с днем рождения подросшего сына и показала, как он выглядит сейчас.

Для большинства же знаменитостей наступил период небольших отпусков. Наталья Подольская и Владимир Пресняков, недавно вернувшиеся из итальянского оздоровительного центра, отправились в Египет всей семьей. Здесь же отдыхает Елена Подкаминская и Анна Семенович.

А вот телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в США. В Майами звезда улетела без супруга и дочери.

Многие селебрити провели уикенд в Дубае. Там проходил бизнес-форум «Парус» с большой культурной программой. На концерте выступили многие российские звезды от Дианы Арбениной до Моргенштерна. Снимками с отдыха в ОАЭ поделились Жасмин, Ани Лорак, Арсений и Лиана Шульгины. Сын Валерии, к слову, прилетел туда, чтобы, в том числе, отметить свое 23-летие.

Анастасия Волочкова не удержалась от очередного фото со шпагатом. Балерина отдыхает в Турции.

В противовес звездам музыки селебрити от мира кино и театра остаются на родине. Многие заняты в съемках новых проектов. Среди них — Мария Горбань. Актриса порадовала подписчиков не снимками под пальмами, а милым архивным видео с участием дочери Стефании. На этих кадрах девочке 4 года

Александр Буйнов отпраздновал день рождения внука Александра. «Эх, где мои шешнадцать лет… И мои сто восемьдесят сантиметров?.. Девятый класс Московского Президентского Кадетского училища имени Шолохова. Давай, пацан, двигай вперед, я горжусь тобой, да что там я — мы все рады за тебя, Буйнов, да что там «мы» — вся наша страна, да что там страна — весь мир гордится тобой, Сашка!» — написал в поздравлении певец.

Для певицы Виктории Дайнеко эти выходные дни стали знаковыми — она решилась отрезать длинные кудри, оставшись с каре.

Певица предложила подписчикам выбрать, какое из фото в новом образе более удачное. А заодно поделилась веселым видео.

Фото и видео: @volkovawolka, @victoriadaineko, @leratv, @nataliapodolskaya, @volochkova_art, @arseniy_shulgin, @lianashulginaa, @jasmin, @anilorak, @gorban_masha, @ann_semenovich, @slutskayaofficial, @buinovofficial/Instagram