6-7 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Минувшие выходные выдались богатыми на дни рождения детей знаменитостей. Ирина Слуцкая отметила 2-летие младшей дочери Киры и в честь этого события поделилась редким семейным фото. На нем оказался запечатлен отец девочки и супруг Ирины Алексей Говырин. Его свадьба с фигуристкой состоялась 3 года назад.
Не менее редким фото поделилась и актриса Екатерина Волкова. Актриса поздравила с днем рождения подросшего сына и показала, как он выглядит сейчас.
Для большинства же знаменитостей наступил период небольших отпусков. Наталья Подольская и Владимир Пресняков, недавно вернувшиеся из итальянского оздоровительного центра, отправились в Египет всей семьей. Здесь же отдыхает Елена Подкаминская и Анна Семенович.
А вот телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в США. В Майами звезда улетела без супруга и дочери.
Многие селебрити провели уикенд в Дубае. Там проходил бизнес-форум «Парус» с большой культурной программой. На концерте выступили многие российские звезды от Дианы Арбениной до Моргенштерна. Снимками с отдыха в ОАЭ поделились Жасмин, Ани Лорак, Арсений и Лиана Шульгины. Сын Валерии, к слову, прилетел туда, чтобы, в том числе, отметить свое 23-летие.
Анастасия Волочкова не удержалась от очередного фото со шпагатом. Балерина отдыхает в Турции.
В противовес звездам музыки селебрити от мира кино и театра остаются на родине. Многие заняты в съемках новых проектов. Среди них — Мария Горбань. Актриса порадовала подписчиков не снимками под пальмами, а милым архивным видео с участием дочери Стефании. На этих кадрах девочке 4 года
Александр Буйнов отпраздновал день рождения внука Александра. «Эх, где мои шешнадцать лет… И мои сто восемьдесят сантиметров?.. Девятый класс Московского Президентского Кадетского училища имени Шолохова. Давай, пацан, двигай вперед, я горжусь тобой, да что там я — мы все рады за тебя, Буйнов, да что там «мы» — вся наша страна, да что там страна — весь мир гордится тобой, Сашка!» — написал в поздравлении певец.
Для певицы Виктории Дайнеко эти выходные дни стали знаковыми — она решилась отрезать длинные кудри, оставшись с каре.
Певица предложила подписчикам выбрать, какое из фото в новом образе более удачное. А заодно поделилась веселым видео.
Фото и видео: @volkovawolka, @victoriadaineko, @leratv, @nataliapodolskaya, @volochkova_art, @arseniy_shulgin, @lianashulginaa, @jasmin, @anilorak, @gorban_masha, @ann_semenovich, @slutskayaofficial, @buinovofficial/Instagram