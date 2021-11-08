6-7 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Минувшие выходные выдались богатыми на дни рождения детей знаменитостей. Ирина Слуцкая отметила 2-летие младшей дочери Киры и в честь этого события поделилась редким семейным фото. На нем оказался запечатлен отец девочки и супруг Ирины Алексей Говырин. Его свадьба с фигуристкой состоялась 3 года назад.

Не менее редким фото поделилась и актриса Екатерина Волкова. Актриса поздравила с днем рождения подросшего сына и показала, как он выглядит сейчас.

Для большинства же знаменитостей наступил период небольших отпусков. Наталья Подольская и Владимир Пресняков, недавно вернувшиеся из итальянского оздоровительного центра, отправились в Египет всей семьей. Здесь же отдыхает Елена Подкаминская и Анна Семенович.

А вот телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в США. В Майами звезда улетела без супруга и дочери.

Многие селебрити провели уикенд в Дубае. Там проходил бизнес-форум «Парус» с большой культурной программой. На концерте выступили многие российские звезды от Дианы Арбениной до Моргенштерна. Снимками с отдыха в ОАЭ поделились Жасмин, Ани Лорак, Арсений и Лиана Шульгины. Сын Валерии, к слову, прилетел туда, чтобы, в том числе, отметить свое 23-летие.

Анастасия Волочкова не удержалась от очередного фото со шпагатом. Балерина отдыхает в Турции.

В противовес звездам музыки селебрити от мира кино и театра остаются на родине. Многие заняты в съемках новых проектов. Среди них — Мария Горбань. Актриса порадовала подписчиков не снимками под пальмами, а милым архивным видео с участием дочери Стефании. На этих кадрах девочке 4 года