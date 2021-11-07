Пресняков и Подольская отдохнули в итальянском санатории за один миллион рублей

Музыкант Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская провели ноябрьские праздники за границей. Пара побывала в Италии, где остановилась в оздоровительном центре. Звездные супруги решили сосредоточиться на детоксе и спа-процедурах: ваннах с минеральной водой, грязелечении. массаже.

звезды остановились в императорском полулюксе, а вот от роскошного стола Владимиру пришлось отказаться. Он ставил целью и похудение. Правда, как рассказал он сам телеканалу НТВ, сбросить удалось только 3 килограмма.