Звезда «Кухни» Елена Подкаминская повеселилась с годовалым сыном на танцполе
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Фото: East News Russia
Звезда кино и театра Елена Подкаминская порадовала поклонников целой серией редких снимков с семьей. 42-летняя актриса сейчас отдыхает в Египте вместе с супругом Денисом Гущиным и их 4-летней дочерью Евой и годовалым сыном Сашей. Старшая дочь артистки, 10-летняя Полина, рожденная в ее первом браке с Александром Пляцевым, на отдыхе их не сопровождает.
Один из вечеров звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» провела на танцполе, повеселившись вместе с детьми.
Елена Подкаминская поделилась фотографиями, запечатлевшими и ругие моменты ее отдыха. Звезда рассказала, что в Египте продолжает заниматься йогой. Кроме того она впервые погрузилась под воду с маской и трубкой.
Напомним, у актрисы есть трое детей: дочь Полина от брака с Александром Пляцевым и дочь Ева и сын Саша от нынешнего брака с Денисом Гущиным. В этом году в семье произошло пополнение — наследники Елены Подкаминской обзавелись домашним питомцем. Сама актриса в шутку переживала, «вынесет ли она четвертого малыша».
Фото и видео: @podkaminskaya_official/Instagram; East News