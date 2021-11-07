Звезда «Кухни» Елена Подкаминская повеселилась с годовалым сыном на танцполе

Звезда кино и театра Елена Подкаминская порадовала поклонников целой серией редких снимков с семьей. 42-летняя актриса сейчас отдыхает в Египте вместе с супругом Денисом Гущиным и их 4-летней дочерью Евой и годовалым сыном Сашей. Старшая дочь артистки, 10-летняя Полина, рожденная в ее первом браке с Александром Пляцевым, на отдыхе их не сопровождает.

Один из вечеров звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» провела на танцполе, повеселившись вместе с детьми.