passion.ru
1 мин.

Звезда «Кухни» Елена Подкаминская повеселилась с годовалым сыном на танцполе

Актриса Елена Подкаминская улетела отдыхать в Египет с супругом Денисом Гущиным, взяв с собой младшую дочь Еву и сына Александра. 42-летняя звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» поделилась редкими снимками с семьей, а также выложила ролик, в котором танцует вместе со своими детьми. И 4-летняя Ева, и годовалый Александр с удовольствием присоединились к веселью на танцполе.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Актриса Елена Подкаминская

Фото: East News Russia

Звезда кино и театра Елена Подкаминская порадовала поклонников целой серией редких снимков с семьей. 42-летняя актриса сейчас отдыхает в Египте вместе с супругом Денисом Гущиным и их 4-летней дочерью Евой и годовалым сыном Сашей. Старшая дочь артистки, 10-летняя Полина, рожденная в ее первом браке с Александром Пляцевым, на отдыхе их не сопровождает.

Один из вечеров звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» провела на танцполе, повеселившись вместе с детьми.

Елена Подкаминская поделилась фотографиями, запечатлевшими и ругие моменты ее отдыха. Звезда рассказала, что в Египте продолжает заниматься йогой. Кроме того она впервые погрузилась под воду с маской и трубкой.

Напомним, у актрисы есть трое детей: дочь Полина от брака с Александром Пляцевым и дочь Ева и сын Саша от нынешнего брака с Денисом Гущиным. В этом году в семье произошло пополнение — наследники Елены Подкаминской обзавелись домашним питомцем. Сама актриса в шутку переживала, «вынесет ли она четвертого малыша».

Фото и видео: @podkaminskaya_official/Instagram; East News