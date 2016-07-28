59-летняя Мелани Гриффит похвасталась идеальным телом как у молодой девушки
Мелани Гриффит показала накачанный пресс и стройные бедра
Пусть Антонио Бандерас кусает локти: его бывшая супруга Мелани Гриффит поделилась в блоге фотографией, на которой запечатлена ее новая фигура. Идеальным бедрам, крепкому прессу и тонкой талии позавидует даже новая девушка артиста, 36-летняя Николь Кемпел.
Сейчас Мелани занимается с фитнес-инструктором Гуннаром Петерсоном, и она добилась потрясающих результатов.
Долгое время женщина пыталась вернуть мужа, пережить боль, но в итоге нашла успокоение в любви к себе.
В блоге актрисы регулярно появляются снимки, которые свидетельствуют: теперь она живет полной насыщенной жизнью. Так держать, Мел!
Фото: globallookpress.com, instagram.com