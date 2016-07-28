Мелани Гриффит показала накачанный пресс и стройные бедра

Пусть Антонио Бандерас кусает локти: его бывшая супруга Мелани Гриффит поделилась в блоге фотографией, на которой запечатлена ее новая фигура. Идеальным бедрам, крепкому прессу и тонкой талии позавидует даже новая девушка артиста, 36-летняя Николь Кемпел.

Сейчас Мелани занимается с фитнес-инструктором Гуннаром Петерсоном, и она добилась потрясающих результатов.