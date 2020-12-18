58-летний Том Круз завел тайный роман с молодой коллегой по фильму «Миссия невыполнима»

58-летний Том Круз завел роман с коллегой по фильмам «Миссия невыполнима», 38-летней Хейли Этвелл. Они снимаются в 7-й серии франшизы, а после будут участвовать и в 8-й части серии фильмов.

Как сообщает издание The Sun, Том и Хейли стали близки во время весеннего режима самоизоляции, а после продолжили общение. А недавно они попали в объективы камер папарацци во время прогулки в Лондоне, где шли съемки.

В Instagram Хейли Этвелл появилось фото, где она сидит с Томом в съемочном автомобиле. «Мой новый инструктор по вождению. Надеюсь, я ничего не разобью», — подписала она снимок.