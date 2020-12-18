58-летний Том Круз завел тайный роман с молодой коллегой по фильму «Миссия невыполнима»
Фото: East News
58-летний Том Круз завел роман с коллегой по фильмам «Миссия невыполнима», 38-летней Хейли Этвелл. Они снимаются в 7-й серии франшизы, а после будут участвовать и в 8-й части серии фильмов.
Как сообщает издание The Sun, Том и Хейли стали близки во время весеннего режима самоизоляции, а после продолжили общение. А недавно они попали в объективы камер папарацци во время прогулки в Лондоне, где шли съемки.
В Instagram Хейли Этвелл появилось фото, где она сидит с Томом в съемочном автомобиле. «Мой новый инструктор по вождению. Надеюсь, я ничего не разобью», — подписала она снимок.
Несмотря на обилие романов с известными мужчинами, красавица британка с пышными формами ни разу не была замужем. У нее были отношения с гитаристом Полом Уилсоном, радиоведущим Стивеном Мерчантом, сценаристом и режиссером Габриэлем Биссет-Смитом.
Том Круз три раза был женат. Первой его избранницей стала актриса Мими Роджерс, ради которой он разорвал отношения с певицей Шер. Второй раз он пошел под венец с актрисой Николь Кидман. Во время 10-летнего брака они стали родителями двух приемных детей. Последней супругой была актриса Кэти Холмс, родившая дочь Сури.
Фото видео: Instagram Тома круза, Хейли Этвелл, East News
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