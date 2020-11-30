Как выглядит 74-летняя Шер после десятков пластических операций

Одной из последних радикальных операций Шер стало удаление нижних ребер, чтобы сделать талию более тонкой. После этого вмешательства певица и актриса долго восстанавливалась, так как решилась на него уже в зрелом возрасте.

Год от года, несмотря на то, что Шер не молодела, ее костюмы становились все более откровенными. Казалось, она стремилась во всей красе показать то, над чем так долго и упорно работали пластические хирурги. В 1989 году многие музыкальные каналы отказались показывать видео Шер на песню If I Could Turn Back Time. Клип снимали на корабле, она пела в рыбацкой сети поверх максимально откровенного купальника.

После второго развода Шер замуж не выходила, но ее список разбитых мужских сердец стремился к бесконечности. И, что интересно, с возрастом она выбирала все более молодых партнеров.

У нее был роман с солистом группы Kiss Джиммом Симмонсом. Он называл ее своей первой любовью. «Я влюбился как мальчишка, но роман не продолжил, поклонницы Kiss не простили бы мне этого», — много лет спустя признается он.

Также в ее сети попали Эрик Клэптон, Вэл Килмер, Ричи Самбора, Марк Хадсон, Рэй Лиотта и даже юный Том Круз. В момент знакомства с 40-летней поп-дивой молодому актеру было всего 23 года. Их роман длился несколько месяцев. Вскоре Том познакомился с актрисой Мими Роджерс и женился на ней.