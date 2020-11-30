Как выглядит 74-летняя Шер после десятков пластических операций
Фото: www.instagram.com/cher/
Певица Шер родилась в мае 1946 года в Калифорнии. От предков она получила типичные армянские черты внешности, которые одновременно отличали ее от других артистов, но и спровоцировали на эксперименты с внешностью.
Шерилин Саркисян с ранних лет знала, что ей предстоит стать звездой. Она росла высокой, стройной девушкой, с огромными глазами и густыми переливающимися волосами. Но главным ее богатством был голос, уже в ранние годы звучащий впечатляюще.
Фото: www.instagram.com/cher/
В 16 лет она уехала из дома покорять Голливуд. В это же время, в 1962 году, познакомилась с будущим супругом, музыкантом и продюсером Сонни Боно. Их судьбоносная встреча произошла в кафе, роман развивался стремительно, и в 1964 году Шерилин и Сонни поженились (ей было 18, ему — 29). На обручальных кольцах супругов красовались их имена.
Сальваторе Боно сыграл решающую роль не только в личной, но и в творческой жизни супруги. Именно с ним она узнала, что такое успех. В 1965-м дуэт «Сонни и Шер» выпустил песню I got you babe, и, как бывает в кино, на следующей день проснулись знаменитыми.
Но увидев свою первую запись по ТВ, Шер ужаснулась: она была неприятно удивлена тем, как выглядит на экранах и решилась на первую пластическую операцию. Тогда эта индустрия еще не была развита, как в наше время, и все же известные люди становились постоянными клиентами хирургов.
Первым делом Шер подправила свой армянский нос, сделав его более изящным. Известно, что на ринопластику она отправлялась еще минимум раз.
Карьера шла в гору, удачно складывалась и личная жизнь. У Шер и Сонни родилась дочь Честити, которую певица назвала в честь своей героини из одноименного фильма, в котором снялась в 1969 году. К тому времени Шер сыграла в нескольких картинах, вела собственное шоу, которое еженедельно смотрели 30 млн человек. За эту работу Шерилин Саркисян (тогда она еще не была официально Шер) получила «Золотой глобус».
Фото: East News
Одновременно с развитием пластической хирургии Шер на себе испробовала все ее достижения. «Я знала, что на меня из зеркала никогда не посмотрит голубоглазая блондинка, которой я всегда мечтала быть. Поэтому я хотела получить идеальную внешность с помощью врачей», — вспоминала позже артистка, признавая, что пластическая хирургия стала ее зависимостью, но избавляться от нее она не хотела.
Шер меняла разрез глаз, корректировала форму губ (сделала их более объемными и очерченными), «колдовала» над подбородком и даже формой ушей... Но, стоит признать, она всегда попадала в руки к опытным врачам, от которых выходила «переделанной», но это была такая ювелирная работа, что изменения не бросались в глаза.
Фото: East News
В 1970-е годы Шер появлялась на экранах и на сцене в разработанных специально для нее костюмах. Фанаты сразу прозвали ее иконой моды и стиля.
Параллельно с работой в дуэте с супругом Шер занималась и сольной карьерой. После 10 лет брака она развелась с Сонни Боно, но они остались близкими друзьями. Впоследствии певица признавалась, что мужчин у нее было чуть меньше, чем у Клеопатры, но Сонни остался главной любовью ее жизни.
Вскоре после первого развода певица вновь вышла замуж и опять за музыканта — Грегга Олмана. С ним она прожила всего 4 года, успев родить сына Элайджу, записать несколько песен, выпустить альбом. Отношения с Олманом были непростыми: через несколько дней после свадьбы Шер подала на развод из-за пагубных привычек мужа. Но он всеми силами старался вернуть ее расположение, что у него в итоге получилось. Но через несколько лет они все равно расстались, оставшись в дружеских отношениях.
Шер становилась все более популярной: выступала в Лас-Вегасе, получая гонорары с шестью нулями, снималась в кино (в 1988 году получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Во власти луны»), крутила романы и продолжала делать пластические операции.
Она изменила форму груди и бедер, корректировала скулы филлерами, пристрастилась к уколам ботокса. Возможно, так она хотела получить уверенность, что она самая лучшая и самая красивая, что у нее нет конкурентов. Но поклонникам этого не нужно было доказывать: едва начинал звучать ее голос, они забывали, что, кроме нее, в мире есть и другие певицы.
Фото: East News
Одной из последних радикальных операций Шер стало удаление нижних ребер, чтобы сделать талию более тонкой. После этого вмешательства певица и актриса долго восстанавливалась, так как решилась на него уже в зрелом возрасте.
Год от года, несмотря на то, что Шер не молодела, ее костюмы становились все более откровенными. Казалось, она стремилась во всей красе показать то, над чем так долго и упорно работали пластические хирурги. В 1989 году многие музыкальные каналы отказались показывать видео Шер на песню If I Could Turn Back Time. Клип снимали на корабле, она пела в рыбацкой сети поверх максимально откровенного купальника.
После второго развода Шер замуж не выходила, но ее список разбитых мужских сердец стремился к бесконечности. И, что интересно, с возрастом она выбирала все более молодых партнеров.
У нее был роман с солистом группы Kiss Джиммом Симмонсом. Он называл ее своей первой любовью. «Я влюбился как мальчишка, но роман не продолжил, поклонницы Kiss не простили бы мне этого», — много лет спустя признается он.
Также в ее сети попали Эрик Клэптон, Вэл Килмер, Ричи Самбора, Марк Хадсон, Рэй Лиотта и даже юный Том Круз. В момент знакомства с 40-летней поп-дивой молодому актеру было всего 23 года. Их роман длился несколько месяцев. Вскоре Том познакомился с актрисой Мими Роджерс и женился на ней.
Фото: Getty Images
В жизни красавицы Шер был один непубличный мужчина. 22-летний работник пекарни Роб Камиллетти выслушал немало в свой адрес, когда стал встречаться с мировой знаменитостью (она однажды заказала у него торт). Но, несмотря на мезальянс, огромную разницу в возрасте и постоянные сплетни, Шерилин и Роб прожили вместе три года. В это время молодой красавец сопровождал возлюбленную на всех мероприятиях.
Но до свадьбы дело так и не дошло: Роб не смог привыкнуть к жизни под постоянным прицелом камер.
Фото: East News
Один из последних продолжительных романов Шер случился, когда ей было уже 62 года. Артистка свела с ума байкера и телеведущего Тима Медветца, который был моложе нее на четверть века. Их отношения длились два года, а после поп-дива переключилась на нового поклонника, писателя и актера Рона Циммермана.
В свои 74 года Шер выглядит великолепно. Конечно, заметно, что ей уже много лет, и все же она по-прежнему блистательная, яркая и привлекательная.
Неприятие своего внешнего вида и своего «я» передалось и дочери Шер Честити, которая в 40 лет сменила пол, официально став Чезом.
Фото: East News
Шер долго не могла прийти в себя, когда дочь призналась, что ее тянет к женщинам и она намерена измениться. Но ничего не оставалось, кроме как принять реальность. «Как и любая мать, я счастлива, что счастлив мой ребенок. Я просто люблю. А она, вернее уже он, очень добр ко мне. Я всегда буду рядом с сыном», — комментировала она.
А про свои многочисленные пластические операции дива говорит так: «Я не советую их делать, если все устраивает. У меня было иначе, но я не жалею ни об одной из них...».
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Фото и видео: Instagram Шер, East News, Getty Images, кадры фильмов, youtube-канал Cher
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