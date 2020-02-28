57-летняя Деми Мур сверкнула гладким лицом и стройной фигурой в платье с прозрачными вставками
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: EastNews
На вечеринке, организованной глянцевым журналом Harper's Bazaar в Париже, актриса Деми Мур появилась при полном параде. Платье телесного цвета с прозрачными черными сетчатыми вставками скрывало все недостатки и подчеркивало все достоинства стройной фигуры звезды. Антивозрастной макияж сгладил все морщинки, которых — справедливости ради — у Деми не так много.
Прическа добавила одновременно шарма и молодости актрисе.
«Расслабленный шик», «Вы выглядите неправдоподобно красивой», «Кто делал Ваш макияж? Выглядите восхитительно», «Кто Ваш пластический хирург?», «Вам снова 35?», «Красота без возраста», — обсуждают подписчики (Комментарии англоязычных пользователей переведены на русский язык редактором, — Прим.ред.).
Фото и видео: EastNews, instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!