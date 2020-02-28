57-летняя Деми Мур сверкнула гладким лицом и стройной фигурой в платье с прозрачными вставками

На вечеринке, организованной глянцевым журналом Harper's Bazaar в Париже, актриса Деми Мур появилась при полном параде. Платье телесного цвета с прозрачными черными сетчатыми вставками скрывало все недостатки и подчеркивало все достоинства стройной фигуры звезды. Антивозрастной макияж сгладил все морщинки, которых — справедливости ради — у Деми не так много.